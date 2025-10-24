Paiporta instala dos medidores de caudal en el barranco del Poyo El Ayuntamiento pondrá altavoces en el casco urbano para avisar de emergencias

Paco Moreno Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Paiporta continúa desarrollando un conjunto de medidas para reforzar y agilizar la respuesta municipal ante posibles emergencias, enmarcadas dentro de sus Planes de Emergencia. Tras anunciar recientemente la creación de la primera Oficina de Emergencias de un municipio de la Comunidad Valenciana, esta semana se han instalado dos medidores de caudal en el barranco del Poyo.

Los dispositivos, que incorporan tecnología radar y videocámaras, se han ubicado en el puente de la carretera de Benetússer (puente Nuevo) y en el puente de la carretera CV-406 (puente del metro), puntos determinados según criterios técnicos de la Policía Local.

El concejal de Modernización y Transparencia, Juan Elías López, ha explicado este viernes que «estos nuevos sensores permitirán a la Policía Local realizar un seguimiento en tiempo real y con videovigilancia del caudal del barranco. Es una nueva medida dentro del trabajo que estamos realizando para implementar nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la seguridad de los vecinos».

A través de estos dispositivos, la Policía Local podrá monitorizar el nivel del agua y recibir alertas inmediatas en caso de incremento del caudal. Además, el cuerpo policial mantiene una coordinación constante con los municipios situados aguas arriba y aguas abajo del barranco, lo que permite anticipar posibles crecidas y activar los protocolos preventivos de manera coordinada.

La concejala de Policía, Susana Moreno, ha destacado que «esta colaboración entre municipios es esencial para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante episodios de lluvias intensas. Una medida que forma parte de los Planes de Emergencia que estamos desarrollando y que nos permiten trabajar de manera transversal, implicando a todas las áreas municipales y a los servicios de emergencia para actuar con mayor coordinación y previsión».

Los medidores cuentan con dos sensores Internet of Things (IoT), que son dispositivos conectados a internet capaces de recoger y transmitir datos en tiempo real, así como con dos cámaras de videovigilancia. Además, funcionan con placas solares y baterías autónomas, lo que garantiza su operatividad incluso en caso de corte eléctrico. Su tecnología radar permite una precisión de hasta 2 milímetros y puede medir hasta doce metros de altura de agua.

En las próximas semanas, el Ayuntamiento continuará ampliando las actuaciones de su Plan de Modernización y Emergencias. Está prevista la instalación de altavoces distribuidos por todo el municipio para emitir mensajes de aviso a la población en caso de emergencia, que podrán realizarse de manera localizada. Se prevé realizar una primera prueba piloto programada en las próximas semanas.

Asimismo, se procederá a la adquisición de nuevos equipos de comunicación (walkie-talkies) para mejorar la coordinación entre los servicios policiales y de emergencia del municipio.