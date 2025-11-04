Paiporta coordina el protocolo de emergencias con todos los centros educativos El Ayuntamiento hará reuniones periódicas con los responsables de los colegios

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Paiporta, Olga Sandrós, se ha reunido este lunes con las directoras y directores de todos los centros educativos del municipio, así como con representantes de la Policía Local, la Inspección Educativa de la Generalitat y la Oficina de Emergencias municipal.

El encuentro, en el que también ha participado el personal técnico del área de Educación, ha tenido como objetivo abordar el estado y la mejora de los protocolos de emergencias de los centros, ofrecerles asesoramiento técnico y reforzar la coordinación entre el Consistorio y la comunidad educativa.

«Desde el Ayuntamiento tenemos total disponibilidad para ayudar y asesorar a los centros educativos, en el marco también de los protocolos que marca la Conselleria, con el fin de mejorar y actualizar los protocolos de emergencias», ha señalado Sandrós.

Durante la reunión se ha recordado la importancia de que todos los centros completen y actualicen sus planes de autoprotección y realicen simulacros periódicos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.

Aunque la Conselleria de Educación establece las directrices generales de estos protocolos, la Oficina de Emergencias de Paiporta y la concejalía de Educación se han puesto a disposición de los centros recursos y asesoramiento personalizado para ir más allá de las exigencias básicas y adaptar los planes a las necesidades concretas de cada espacio educativo.

En este sentido, la concejala ha explicado que estas reuniones se celebrarán de manera periódica, dado que los protocolos son documentos vivos que deben adaptarse constantemente a las nuevas situaciones que puedan surgir.

Con esta dinámica de trabajo continuo, el Ayuntamiento refuerza su estrategia municipal para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, una línea de actuación en la que participan de manera transversal todos los departamentos municipales.

