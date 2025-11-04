Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro
Reunión celebrada en la sala de plenos de Paiporta. LP

Paiporta coordina el protocolo de emergencias con todos los centros educativos

El Ayuntamiento hará reuniones periódicas con los responsables de los colegios

P. M.

VALENCIOA

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Paiporta, Olga Sandrós, se ha reunido este lunes con las directoras y directores de todos los centros educativos del municipio, así como con representantes de la Policía Local, la Inspección Educativa de la Generalitat y la Oficina de Emergencias municipal.

El encuentro, en el que también ha participado el personal técnico del área de Educación, ha tenido como objetivo abordar el estado y la mejora de los protocolos de emergencias de los centros, ofrecerles asesoramiento técnico y reforzar la coordinación entre el Consistorio y la comunidad educativa.

«Desde el Ayuntamiento tenemos total disponibilidad para ayudar y asesorar a los centros educativos, en el marco también de los protocolos que marca la Conselleria, con el fin de mejorar y actualizar los protocolos de emergencias», ha señalado Sandrós.

Durante la reunión se ha recordado la importancia de que todos los centros completen y actualicen sus planes de autoprotección y realicen simulacros periódicos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.

Aunque la Conselleria de Educación establece las directrices generales de estos protocolos, la Oficina de Emergencias de Paiporta y la concejalía de Educación se han puesto a disposición de los centros recursos y asesoramiento personalizado para ir más allá de las exigencias básicas y adaptar los planes a las necesidades concretas de cada espacio educativo.

En este sentido, la concejala ha explicado que estas reuniones se celebrarán de manera periódica, dado que los protocolos son documentos vivos que deben adaptarse constantemente a las nuevas situaciones que puedan surgir.

Con esta dinámica de trabajo continuo, el Ayuntamiento refuerza su estrategia municipal para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, una línea de actuación en la que participan de manera transversal todos los departamentos municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  4. 4 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  7. 7

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  10. 10

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta coordina el protocolo de emergencias con todos los centros educativos

Paiporta coordina el protocolo de emergencias con todos los centros educativos