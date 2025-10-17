Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
Cartel promocional de la vigilia. LP

Paiporta convoca una vigilia por las víctimas de la dana

El Consistorio ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas estarán a media asta

S. V.

VALENCIA

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:35

Comenta

Hace poco menos de un año, Paiporta vivió uno de los momentos más duros de su historia reciente con la dana. Para conmemorar este primer aniversario, el Ayuntamiento ha convocado convoca a la ciudadanía a un acto para recordar a las víctimas.

Coincidiendo con el primer aniversario, el próximo miércoles 29 de octubre, a las 19:30 horas, se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del Ayuntamiento. El acto incluirá tres minutos de silencio y la colocación de velas en recuerdo de las personas fallecidas, como símbolo de duelo y respeto.

Además, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, los días 28, 29 y 30 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  7. 7

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta convoca una vigilia por las víctimas de la dana

Paiporta convoca una vigilia por las víctimas de la dana