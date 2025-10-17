Paiporta convoca una vigilia por las víctimas de la dana El Consistorio ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas estarán a media asta

Hace poco menos de un año, Paiporta vivió uno de los momentos más duros de su historia reciente con la dana. Para conmemorar este primer aniversario, el Ayuntamiento ha convocado convoca a la ciudadanía a un acto para recordar a las víctimas.

Coincidiendo con el primer aniversario, el próximo miércoles 29 de octubre, a las 19:30 horas, se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del Ayuntamiento. El acto incluirá tres minutos de silencio y la colocación de velas en recuerdo de las personas fallecidas, como símbolo de duelo y respeto.

Además, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, los días 28, 29 y 30 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales.

