Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Pleno de Paiporta. LP

Paiporta congela durante dos años las licencias para convertir locales en viviendas por riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento revisará su Plan General para adaptar el desarrollo urbano a los nuevos criterios de seguridad y sostenibilidad

Nacho Roca

Paiporta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moratoria de dos años que suspende la concesión de licencias y declaraciones responsables para transformar locales comerciales en viviendas u otros usos residenciales, tanto públicos como privados. La medida, aprobada en el pleno de octubre con los votos favorables de PSOE, Compromís y PP y el rechazo de VOX, busca reforzar la seguridad ante el riesgo de inundaciones y dar margen a una revisión integral del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha explicado que la decisión no es improvisada, sino el resultado de un informe técnico y jurídico exhaustivo elaborado tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó al municipio como el más afectado de toda la comarca. Según ha recordado, la legislación valenciana obliga a aplicar el principio de precaución, lo que implica evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas o de los bienes.

Val ha destacado que la suspensión permitirá ganar tiempo y espacio para repensar el modelo urbanístico de la localidad. «Queremos un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, y que dé estabilidad a la ciudadanía», ha señalado la vicealcaldesa.

La moratoria se enmarca en la próxima revisión del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana) y en la nueva planificación autonómica, que establecerá criterios más estrictos para los usos residenciales en planta baja en los municipios afectados por las inundaciones de 2024.

Con esta decisión, Paiporta se adelanta a las futuras exigencias autonómicas y sitúa la seguridad y la prevención como prioridad en su desarrollo urbano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta congela durante dos años las licencias para convertir locales en viviendas por riesgo de inundaciones

Paiporta congela durante dos años las licencias para convertir locales en viviendas por riesgo de inundaciones