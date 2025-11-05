Paiporta congela durante dos años las licencias para convertir locales en viviendas por riesgo de inundaciones El Ayuntamiento revisará su Plan General para adaptar el desarrollo urbano a los nuevos criterios de seguridad y sostenibilidad

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moratoria de dos años que suspende la concesión de licencias y declaraciones responsables para transformar locales comerciales en viviendas u otros usos residenciales, tanto públicos como privados. La medida, aprobada en el pleno de octubre con los votos favorables de PSOE, Compromís y PP y el rechazo de VOX, busca reforzar la seguridad ante el riesgo de inundaciones y dar margen a una revisión integral del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha explicado que la decisión no es improvisada, sino el resultado de un informe técnico y jurídico exhaustivo elaborado tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó al municipio como el más afectado de toda la comarca. Según ha recordado, la legislación valenciana obliga a aplicar el principio de precaución, lo que implica evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas o de los bienes.

Val ha destacado que la suspensión permitirá ganar tiempo y espacio para repensar el modelo urbanístico de la localidad. «Queremos un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, y que dé estabilidad a la ciudadanía», ha señalado la vicealcaldesa.

La moratoria se enmarca en la próxima revisión del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana) y en la nueva planificación autonómica, que establecerá criterios más estrictos para los usos residenciales en planta baja en los municipios afectados por las inundaciones de 2024.

Con esta decisión, Paiporta se adelanta a las futuras exigencias autonómicas y sitúa la seguridad y la prevención como prioridad en su desarrollo urbano.