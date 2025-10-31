Paiporta aprueba el mayor presupuesto de su historia al crecer un 11% PSPV y Compromís sacan adelante las cuentas sin el apoyo de la oposición

Paco Moreno Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

Paiporta ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 24.238.387'55 millones de euros, el más alto de la historia del municipio. Este aumento del 11,24% respecto al ejercicio anterior refleja el compromiso del nuevo gobierno de coalición progresista con la reconstrucción integral del pueblo tras los graves daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024.

El presupuesto ha sido aprobado en el Pleno de octubre, con los votos a favor de PSOE y Compromís y los votos en contra de PP y Vox.

El alcalde, Vicent Císcar, ha destacado que «estos son los presupuestos que necesita Paiporta para volver a levantarse: solidarios, realistas y con visión de futuro». Según ha explicado el primer edil, el presupuesto se concibe como una herramienta estratégica y complementaria a la inversión externa que servirá para reconstruir infraestructuras, reforzar los servicios públicos y atender tanto las necesidades materiales como emocionales de la ciudadanía.

Por su parte, la vicealcaldesa Marian Val ha subrayado que el acuerdo político que sustenta estas cuentas «nació para esto, para consolidar las políticas en favor de la mayoría social, políticas valencianistas y de izquierdas, frente a las amenazas y recortes de la derecha y extrema derecha».

«Nuestro compromiso es hacer realidad esta reconstrucción de la manera más justa y sostenible posible», ha concluido.

Una de las piedras angulares que caracterizan a este presupuesto es la reconstrucción a nivel social del municipio, centrando el foco en los programas de Bienestar Social.

Por un lado, las ayudas sociales alcanzan los 640.000 euros, con un crecimiento del 16'4%, destinado a atender las situaciones de emergencia derivadas de la DANA. Además, se refuerza la Asistencia Social Primaria consolidando programas esenciales como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Menjar a Casa, el Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con un problema grave de salud mental (SASEM) o los programas de vivienda, con una inversión conjunta de 845.000 euros, que supone un incremento del 58% respecto a 2024. Mientras que en los programas de Cooperación se ha aumentado un 24'43%, alcanzando los 109.500 euros.

Así, en total, estas políticas sociales cuentan con un presupuesto de 1.605.000 euros.

De manera complementaria, dentro del impulso a los cuidados, otra área con especial refuerzo ha sido Deportes con un presupuesto de 84.600 euros, incrementándose en un 31%, para el fomento del deporte.

Dentro de estas líneas de trabajo, también se han impulsado áreas vitales para la ciudadanía, reforzando el tejido comunitario y tratando de alcanzar todos los colectivos del municipio.

Así, en el ámbito educativo, se ha destinado un total de 693.120'72 euros. De estos, para el mantenimiento de centros escolares y la Escuela de adultos, se ha aumentado el presupuesto en un 26'19%, alcanzando los 522.120'72 euros. En cuanto a las subvenciones para AMPAS, ayudas a la escolarización y las Escuelas de Verano, Navidades y Pascua, el presupuesto casi se cuadruplica, alcanzando los 171.000 euros.

De manera paralela, con la vista puesta en atender las necesidades de las paiportinas y paiportinos más jóvenes, también se incrementa el presupuesto del área de Juventud, dotándola de 140.000 euros, un 12% más que en el anterior ejercicio.

En cuanto a los programas para Personas Mayores y envejecimiento activo, se ha aumentado la partida en un 66%, alcanzando los 168.500 euros.

En cuanto al área de Igualdad, dispone de 106.047 euros para continuar desarrollando políticas de prevención y lucha contra la violencia de género.

Otro aspecto clave para retornar a la normalidad en el municipio pasa por recuperar las actividades culturales y festivas del municipio.

Para promoción cultural se han destinado 314.200 euros, lo que supone un aumento de 51.600 euros respecto al último ejercicio. En cuanto a promoción lingüística, se ha destinado a AVIVA 12.000 euros, casi duplicando la partida.

Por su parte, para las subvenciones a asociaciones y programas culturales se han destinado 77.000 euros, con un incremento del 16'84%. Por último, se han destinado 102.500 euros, un 38'7% más, a las subvenciones para las entidades que organizan las fiestas de Paiporta.

Uno de los incrementos más significativos se da en la aportación a la empresa pública ESPAI, que sube 595.912'47€, un 19,4%, hasta los 3.667.180'67€ millones de euros. Este refuerzo permitirá acelerar los trabajos de recuperación urbana, mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria, así como la adquisición de nuevos equipos y vehículos tras los daños ocasionados por la tormenta, con la contratación de personal.

En cuanto a Comercio y Desarollo Empresarial, cuentan con un presupuesto global de 51.000€, con una subida del 7'2%.

Pese al contexto de emergencia, Paiporta mantiene una situación de deuda cero, sin recurrir a nuevo endeudamiento y con un pago a proveedores a 4'7 días. Entre las inversiones más destacadas figuran la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales y la ampliación del cementerio local con más de cien nichos nuevos.

El presupuesto de 2026 consolida a Paiporta como un referente de gestión responsable y progresista, donde el equilibrio financiero se combina con la inversión en bienestar social, educación y sostenibilidad.

El alcalde Císcar ha concluido que «el pueblo necesita estabilidad para salir de esta crisis y afrontar la reconstrucción no solo de sus infraestructuras, sino también de su tejido social, emocional y económico. Y este presupuesto es la base de ese camino».