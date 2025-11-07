Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
Barcas afectadas. LP

Un nuevo acto de vandalismo y robos en el Port de Catarroja

No es la primera vez que los barqueros se quejan de la falta de vigilancia

Nacho Roca

Catarroja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Numerosas embarcaciones tradicionales han amanecido hoy en el Port de Catarroja en un estado lamentable tras un aparente acto de vandalismo, según han denunciado miembros de la asociación de Vela Latina Els Pescadors de Catarroja. Las cubiertas de varias barcas han aparecido flotando y algunas embarcaciones flotan sueltas en el canal, lo que, según los afectados, supone pérdidas económicas y una inversión urgente en reparaciones.

La voz de alarma la ha dado un socio de los barqueros, que a través de una nota de voz, ha informado del estado de las barcas. Según ese relato, además de los daños en las embarcaciones tradicionales, también se han registrado robos en instalaciones de la Asociación de Vela Latina, la Comunidad de Pescadores y varios negocios ubicados en el entorno del parque natural.

Los barqueros y representantes de las entidades afectadas han vuelto a reclamar más vigilancia en la zona. Los daños descritos, cubiertas arrancadas, objetos de valor desaparecidos y embarcaciones parcialmente sueltas en el canal, obligarán a los propietarios a acciones de emergencia para recuperar los amarres y asegurar las embarcaciones. Los afectados piden además que se active un protocolo de vigilancia reforzada y control de accesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  5. 5 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  6. 6 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un nuevo acto de vandalismo y robos en el Port de Catarroja

Un nuevo acto de vandalismo y robos en el Port de Catarroja