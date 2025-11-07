Un nuevo acto de vandalismo y robos en el Port de Catarroja No es la primera vez que los barqueros se quejan de la falta de vigilancia

Nacho Roca Catarroja Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:45

Numerosas embarcaciones tradicionales han amanecido hoy en el Port de Catarroja en un estado lamentable tras un aparente acto de vandalismo, según han denunciado miembros de la asociación de Vela Latina Els Pescadors de Catarroja. Las cubiertas de varias barcas han aparecido flotando y algunas embarcaciones flotan sueltas en el canal, lo que, según los afectados, supone pérdidas económicas y una inversión urgente en reparaciones.

La voz de alarma la ha dado un socio de los barqueros, que a través de una nota de voz, ha informado del estado de las barcas. Según ese relato, además de los daños en las embarcaciones tradicionales, también se han registrado robos en instalaciones de la Asociación de Vela Latina, la Comunidad de Pescadores y varios negocios ubicados en el entorno del parque natural.

Los barqueros y representantes de las entidades afectadas han vuelto a reclamar más vigilancia en la zona. Los daños descritos, cubiertas arrancadas, objetos de valor desaparecidos y embarcaciones parcialmente sueltas en el canal, obligarán a los propietarios a acciones de emergencia para recuperar los amarres y asegurar las embarcaciones. Los afectados piden además que se active un protocolo de vigilancia reforzada y control de accesos.

