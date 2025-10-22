Muebles y mucho más: apoyando a los hogares afectados por la dana un año después

Suplementos Martes, 21 de octubre 2025 | Actualizado 22/10/2025 01:12h. Compartir

Un año después de la dana, Muebles La Fábrica sigue apoyando a los damnificados con precios y servicios especiales, tanto en mobiliario como en proyectos de reformas, decoración e interiorismo. Y lo va a seguir haciendo, después de haber ayudado hasta ahora a centenares de familias afectadas por la riada a reconstruir sus hogares. «Esto no es una campaña puntual con fecha de caducidad. Nuestro compromiso con las zonas afectadas por la dana vamos a mantenerlo en el tiempo mientras haga falta. Nuestra empresa se vio afectada, sufrimos también pérdidas importantes en nuestro almacén pero afortunadamente solo fueron materiales. Y también recibimos una solidaridad que nos ayudó a recuperarnos y que estamos devolviendo», explica Loli Díaz, directora comercial de Muebles La Fábrica en Valencia.

Ampliar

«Los damnificados por la dana tienen en nuestra tienda un trato preferencial, como lo han tenido desde hace un año. Lo que más nos ha emocionado en estos meses ha sido el agradecimiento de los clientes que han tenido que rehacer sus hogares. Y el de personas que han venido por primera vez a Muebles La Fábrica en agradecimiento, porque son familia o amigos de personas de los pueblos de la dana a los que hemos ayudado con descuentos especiales», explica Loli Díaz. «A los clientes de estas localidades se les aplica siempre un descuento superior al de cualquier otra campaña que hacemos durante el año y no se les cobran los gastos de transporte ni los proyectos de reforma o interiorismo. Continuamos haciéndolo, porque sabemos que hay muchas personas que necesitan apoyo, que han perdido muchísimo en la dana. Debemos seguir ofreciéndoles solidaridad. No olvidamos lo que han pasado».

Los descuentos aplicados desde noviembre del año pasado hasta ahora suman casi 300.000 euros: una ayuda directa aportada por Muebles La Fábrica para contribuir a que los afectados puedan recuperar sus hogares o preparar una nueva vivienda tras haber sufrido la catástrofe. Una acción solidaria por parte de una empresa que también padeció de manera directa los efectos de la dana el 29 de octubre de 2024 en su almacén: el agua cubrió por completo sus instalaciones, en un polígono de Quart de Poblet, junto a la A-3. En algunos puntos el agua superó los dos metros de altura. Afortunadamente, se envió a los empleados a casa antes de la inundación, porque la nave de 2.400 metros cuadrados quedó muy dañada: sus oficinas destrozadas, toda la maquinaria estropeada y tres vehículos perdidos: un camión y dos furgonetas de reparto.

La manera de recordar lo ocurrido, en el primer aniversario de la dana, ha sido colocar en este almacén un azulejo conmemorativo de lo ocurrido. Un recordatorio que fija la marca de hasta dónde llegó la riada, aún visible en algunas paredes. En el interior de la nave la altura alcanzó los 186 centímetros de altura. Todo el personal del almacén se ha reunido en torno a esta placa, que quiere servir también como recuerdo de la solidaridad recibida: dos de los voluntarios que ayudaron a limpiar las instalaciones durante semanas fueron contratados y hoy forman parte del equipo de Muebles La Fábrica. Una solidaridad de ida y vuelta que ha quedado como marca de la casa en la tienda de Valencia, en el número 2 de la avenida del Cid. «Queremos recordar hasta dónde afectó la riada y no olvidamos. Pero sobre todo queremos recordar que también llegó la solidaridad y homenajear a los voluntarios. Queremos recordar y mantener ese espíritu de colaboración de tanta gente que se volcó en ayudar a quien más lo necesitaba», destaca Loli Díaz.

En la tienda de Valencia, en la fachada del edificio, se ha instalado una gran lona que recuerda la huella de la riada pero, sobre todo, la solidaridad con quienes sufrieron la dana en primera persona. Una imagen que resalta hasta dónde llegó esa solidaridad que debe mantenerse. Y que en Muebles La Fábrica va a seguir.