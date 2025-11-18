La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca PSPV, Compromís y el edil de no adscritos hablan de «acercamiento» sin que haya nada definido todavía

La moción de censura contra la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, está más cerca de ser una realidad, aunque no hay acuerdo para presentarla. Así lo señalaron este martes fuentes municipales del Ayuntamiento de l'Horta acerca de las negociaciones de PSPV y Compromís con el exportavoz de Vox, Guillermo del Real, que pasó al grupo de no adscritos el pasado mes de abril.

Desde el pasado mes de junio, las conversaciones entre las tres partes son una constante, añadieron, aunque después del verano han seguido y en las últimas fechas se han intensificado. «Ha vuelto a haber un acercamiento y la posibilidad está encima de la mesa pero no hay nada definido», sostuvieron.

Guillermo del Real dejó el grupo municipal de Vox y eso provocó la pérdida de la mayoría absoluta del gobierno de PP-Vox, que quedó en igualdad en el pleno con PSPV y Compromís. Por esa razón, el voto del edil ex-voxista es decisivo en cada pleno. Entonces habló de su «compromiso institucional» frente a una posible moción de censura, aunque fue hace varios meses.

Otras fuentes interpretan las conversaciones entre los dos grupos de la oposición y Del Real, en concreto que se intensifiquen, por el momento delicado que vive el PSPV en Torrent, dado que el pasado sábado se produjo la elección de Nati Fajardo como nueva secretaria general del partido en la localidad por 107 votos, dos más que la otra aspirante, Trini Castelló.

Según las mismas fuentes, la moción de censura serviría para que el exalcalde Jesús Ros accediera a la alcaldía y el nuevo ciclo político ayudara a superar esa «ruptura» en dos partes del partido a la vista de la votación del pasado sábado.

En todo caso, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Torrent señalaron que a primera hora de este martes no se había producido la entrada de ningún documento en el registro municipal en cuanto a la presentación de una moción de censura.