Mislata abre sus XXII Jornadas contra la Violencia Machista con una muestra de arte en la calle La ciudad convierte la avenida Miguel Hernández en un espacio simbólico de denuncia y compromiso por la igualdad

Nacho Roca Mislata Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:05

Mislata ha dado inicio a las XXII Jornadas contra la Violencia Machista con una propuesta que une arte y compromiso social. El programa, que se desarrollará durante todo el mes de noviembre, culminará el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con diversas actividades centradas en la sensibilización y la defensa de la igualdad.

El acto inaugural tuvo lugar en la calle Miguel Hernández y contó con la participación de las asociaciones de mujeres de Mislata, así como de la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, Mª Luisa Martínez Mora. Durante su intervención, Martínez Mora destacó la implicación firme de la ciudad con la igualdad y con la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres, subrayando la importancia de la implicación ciudadana en esta causa.

Como parte de la inauguración, se presentó la XII edición de «Art al Carrer», una intervención artística promovida por la Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata. Esta iniciativa transforma la calle Miguel Hernández en una galería al aire libre con tapices elaborados por artistas locales. Una de las piezas más destacadas, situada bajo el Centro Cultural Carmen Alborch, muestra un conjunto de zapatos rojos, símbolo internacional de denuncia y recuerdo a las víctimas de la violencia machista. La instalación permanecerá expuesta hasta el 25 de noviembre.

Martínez Mora agradeció la participación de las mujeres implicadas en la organización y desarrollo de estas jornadas. «Quiero agradecer a todas las mujeres que colaboran por su valentía, su creatividad y por ser altavoces de un sentir mayoritario en nuestra sociedad: la necesidad de una igualdad real y de frenar la violencia machista en cualquier ámbito, público o privado», afirmó.

La jornada concluyó con una concentración contra las violencias machistas, organizada por el Ayuntamiento de Mislata a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad y con la participación activa de las asociaciones de mujeres. Con estas iniciativas, Mislata reafirma su compromiso con la sensibilización ciudadana, la prevención y el apoyo a las víctimas, consolidando su papel como un referente en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género.