Miles de personas claman en Aldaia por las víctimas de la dan y por el desvío del barranco de la Saleta Bajo la lluvia, la localidad volvió a unirse en una marcha multitudinaria que recordó a las víctimas del 29 de octubre y exigió soluciones para evitar otra tragedia

Nacho Roca Aldaia Jueves, 30 de octubre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Miles de personas se manifestaron en Aldaia para rendir homenaje a las víctimas de la DANA y exigir el desvío del barranco de la Saleta. Bajo la lluvia, más de 4.000 vecinos respondieron a la convocatoria de la Asociación de Afectados por la DANA de Aldaia, en una jornada marcada por la emoción y la reivindicación, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia del 29 de octubre.

La marcha partió desde el pozo del agua y recorrió las principales calles del municipio. Durante el trayecto se realizaron dos paradas simbólicas: una junto a la estación, donde se lanzaron salvas y se encendieron cirios en memoria de las víctimas, y otra frente a la iglesia de la Anunciación. El recorrido concluyó en la plaza de la Constitución, donde se leyó un manifiesto, se guardó un minuto de silencio y se entonó el himno de la Comunitat Valenciana en un ambiente de respeto y emoción compartida.

En la lectura del manifiesto, los portavoces de la asociación recordaron que el 29 de octubre de 2024 «el agua nos arrebató la calma y la vida», y rindieron homenaje a todas las personas fallecidas durante la riada. Subrayaron que sus nombres «están grabados a fuego en la conciencia colectiva» y trasladaron su apoyo a las familias que aún sufren las consecuencias de la catástrofe.

El texto también reconoció el trabajo de los equipos de rescate, los servicios de emergencia y los miles de voluntarios que ayudaron en los momentos más duros. «Su coraje y solidaridad demostraron la fortaleza de nuestro pueblo», destacó la asociación, que agradeció especialmente la resistencia de los damnificados, «capaces de reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza».

Los organizadores exigieron justicia y transparencia en las investigaciones sobre la gestión de la emergencia, reclamando que se asuman responsabilidades para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Asimismo, pidieron a las administraciones un compromiso firme con una reconstrucción «justa, ágil y duradera», que tenga en cuenta a los colectivos más vulnerables y la recuperación ambiental de los cauces afectados.

La asociación insistió en la urgencia de acometer el desvío del barranco de la Saleta, una obra que consideran esencial para garantizar la seguridad de los vecinos. Además, llamaron a reforzar las políticas de prevención y adaptación al cambio climático, mejorando las infraestructuras hidráulicas y los sistemas de alerta temprana.

El acto concluyó con un mensaje de unidad y memoria. «Por todas las vidas perdidas, por quienes luchan por recuperarse y por el porvenir de nuestra tierra: no olvidamos, no fallaremos. Que la memoria nos impulse a la acción», proclamaron los asistentes antes de despedirse entre aplausos.

Temas

DANA

Agua

Aldaia