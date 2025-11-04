Medio centenar de viviendas y bajos junto a l'Horteta comienzan a desaparecer La demolición de las fincas afectadas por la dana obliga a cortar un puente sobre el barranco del Poyo

La empresa adjudicataria de las obras ha comenzado el derribo de las 56 viviendas y bajos comerciales situadas en la calle Maestro Fortea, en Torrent, unos inmuebles afectados gravemente por la dana del pasado año.

Este lunes comenzaron los trabajos previos como el vallado del lugar o la investigación de la zona, para comprobar que no había ninguna persona en las fincas afectadas. Los inmuebles, que antes de la dana estarban junto al talud del barranco, perdieron parte del soporte por la erosión del terreno.

Los técnicos dictaminaron que la ruina era inminente, por lo que cerca de 40 familias afectadas tuvieron que ser realojadas en pisos de la Generalitat o se fueron con familiares. Tras la demolición, se podrá consolidar el talud con escollera, al igual que proseguir con la reparación de un colector también averiado por la dana.

El concejal del área de Urbanismo, José Gozalvo, subrayó la semana pasada la importancia de esta actuación, «este derribo es una medida necesaria y urgente para garantizar la seguridad de las personas y poder continuar las obras de reconstrucción del entorno del barranco del Poyo y l'Horteta. Hablamos de un punto de enorme riesgo, donde la dana provocó daños estructurales irreversibles».

Gozalvo ha recordado que «el Ayuntamiento lleva un año trabajando con informes, mediciones y estudios técnicos muy exhaustivos, coordinando a la Policía Local, los servicios de Urbanismo y las empresas de emergencia para actuar con todas las garantías».

El presupuesto total de los trabajos asciende a 526.024,53 euros, que incluye la demolición, la gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Se actuará de forma escalonada y coordinada con las obras hidráulicas que se están desarrollando en el entorno.