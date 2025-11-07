Manises exige a la Generalitat que cumpla ya con sus promesas del Pla Edificant El Ayuntamiento denuncia la parálisis y los retrasos en varias obras escolares mientras algunos centros siguen sin respuesta desde hace años

Nacho Roca Manises Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Manises ha reclamado a la Generalitat Valenciana el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos dentro del Pla Edificant, el programa autonómico destinado a mejorar las infraestructuras educativas. La petición llega tras la aprobación en el Pleno municipal de una moción conjunta presentada por los grupos del PSOE-Manises, APM-Compromís y Podem Manises, que contó con los votos en contra de PP y Vox. La iniciativa exige al Consell que desbloquee los proyectos pendientes y destine en los presupuestos de 2026 los fondos necesarios para ejecutar las obras comprometidas con los centros educativos de la localidad.

«La realidad en Manises es muy distinta a la que anuncia la Conselleria: los proyectos están paralizados y los plazos se incumplen una y otra vez», denunció la concejala de Educación, Carmen Moreno. «La falta de respuesta por parte de la Generalitat impide avanzar en infraestructuras básicas para garantizar una educación pública de calidad», añadió.

Manises se adhirió al Pla Edificant en 2017 y desde entonces ha cumplido con todos los trámites y actualizaciones requeridas por la Conselleria. Sin embargo, varios proyectos permanecen estancados. Entre ellos, las obras del CEIP Enric Valor y del CEIP García Planells, cuyos concursos quedaron desiertos por el aumento de los costes y aún esperan validación autonómica pese a que las modificaciones fueron remitidas en junio de 2025. Tampoco hay avances en los institutos Pere Boïl, sin respuesta desde marzo de 2023, ni Ausiàs March, pendiente desde diciembre de 2021. En el caso del CEIP Joan Fuster, el Ayuntamiento recuerda que sigue sin delegación efectiva a pesar de los compromisos adquiridos por el Director General d'Infraestructures Educatives en octubre de 2024.

El CEIP Joan Fuster atiende a numerosos alumnos con diversidad funcional motora, y sus carencias estructurales hacen especialmente urgente la ejecución de las obras de accesibilidad y adecuación. «Estamos hablando de niños y niñas que cada día deben enfrentarse a barreras físicas que deberían haberse eliminado hace tiempo», subraya Moreno.

El Ayuntamiento también denuncia la retirada unilateral por parte de la Generalitat de la competencia delegada para finalizar el auditorio municipal, con una inversión prevista de 10 millones de euros. El consistorio ha recurrido esta decisión por la vía judicial al considerar que supone un incumplimiento más de los compromisos adquiridos.

Con esta moción, el gobierno municipal reafirma su compromiso con una educación pública digna, segura y de calidad, y con la defensa de los derechos de los niños, las familias y los profesionales educativos de Manises. «No pedimos privilegios, pedimos responsabilidad y cumplimiento», concluye la edil de Educación. «La comunidad educativa de Manises lleva demasiado tiempo esperando.»