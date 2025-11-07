Luz verde para el nuevo IES La Sènia de Paiporta El Ayuntamiento aprueba la modificación de la delegación de competencias que reactiva la construcción del centro

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado en el pleno de octubre la modificación presupuestaria que permitirá a la Conselleria de Educación licitar el proyecto de construcción del nuevo IES La Sènia. De este modo, el presupuesto aumenta en 5.071.170,88 euros y alcanza los 16.383.043 euros.

Alejandro Sánchez, concejal responsable del seguimiento de los planes Edificant y concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, ha explicado que «después de la dana, se hace aún más necesaria la construcción de un nuevo IES La Sènia que ofrezca al alumnado de Paiporta un edificio seguro, eficiente y adaptado a las nuevas circunstancias y exigencias constructivas».

«Desde el Ayuntamiento queremos ofrecer la mejor educación posible a nuestros jóvenes y, aunque el contenido es lo más relevante, el continente es una pieza fundamental para que el alumnado pueda recibir su formación en las mejores condiciones», ha destacado el concejal de Educación.

Por su parte, la concejala de Educación, Olga Sandrós, ha señalado que esta inversión era «necesaria para dignificar una infraestructura educativa clave para nuestro pueblo. Se trata de un nuevo paso hacia una educación pública y de calidad, digna, con infraestructuras modernas y adaptadas al cambio climático».

El Ayuntamiento ya había validado en 2023 esta delegación de competencias, pero desde la Conselleria de Educación se ha solicitado repetir el proceso con el incremento presupuestario. La institución autonómica deberá dar el visto bueno a la modificación de la delegación de competencias, un paso indispensable para que se pueda autorizar la licitación e iniciar el proceso de contratación de las obras.

Este incremento presupuestario responde a un aumento de las unidades educativas de ciclos formativos, así como a la subida de precios en los materiales a causa de la guerra de Ucrania.

Con esta nueva dotación, el centro, que tendrá capacidad para 1.100 alumnos, contará con 20 unidades de ESO, 6 unidades de Bachillerato y 7 ciclos formativos con 14 unidades formativas, además de una cafetería. En total, dispondrá de 9.456 m² construidos y 6.790 m² de patios y pistas deportivas.

Su diseño asegura la máxima eficiencia energética. La orientación de las aulas permitirá aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la disposición de las ventanas ofrecerá una ventilación natural que reducirá la necesidad de climatización artificial. Además, los patios estarán alejados de las ventanas, aumentando la protección acústica, y se contará con una protección adicional mediante láminas orientadas adecuadamente para permitir la entrada de luz en invierno y reducirla en verano. También se ha procurado diseñar un centro sostenible, y la construcción prevé la instalación de paneles fotovoltaicos.