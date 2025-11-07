Luz verde definitiva al nuevo instituto La Sènia de Paiporta El Ayuntamiento aprueba la modificación que permitirá a la Generalitat licitar las obras, con una inversión total de más de 16 millones de euros

Nacho Roca Paiporta Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:25 Comenta Compartir

El nuevo IES La Sènia de Paiporta da, por fin, un paso decisivo hacia su construcción. El pleno municipal de octubre aprobó la modificación presupuestaria que permitirá a la Conselleria de Educación sacar a concurso las obras del futuro centro educativo, cuya inversión total superará los 16,3 millones de euros.

El aumento del presupuesto, en más de cinco millones de euros, responde al incremento de unidades de ciclos formativos y a la subida de los costes de materiales provocada por la guerra de Ucrania. Con este ajuste, el proyecto podrá adaptarse a las nuevas exigencias técnicas y constructivas.

Un centro adaptado al futuro

«El nuevo IES La Sènia es más necesario que nunca tras la DANA», subraya Alejandro Sánchez, concejal responsable del plan Edificant y de Reconstrucción y Movilidad Urbana. «Queremos ofrecer a nuestro alumnado un edificio seguro, eficiente y adaptado a las nuevas circunstancias».

Por su parte, la concejala de Educación, Olga Sandrós, destaca el valor de la inversión: «Es una actuación imprescindible para dignificar una infraestructura educativa clave. Supone un paso adelante hacia una educación pública de calidad, con espacios modernos y sostenibles».

El Ayuntamiento ya había validado en 2023 la delegación de competencias a la Generalitat, pero la Conselleria solicitó repetir el trámite tras el incremento presupuestario. Una vez se apruebe definitivamente, Educación podrá autorizar la licitación e iniciar el proceso de contratación de las obras.

Eficiencia, sostenibilidad y confort

El futuro IES La Sènia tendrá capacidad para 1.100 estudiantes e incluirá 20 aulas de ESO, 6 de Bachillerato y 7 ciclos formativos con un total de 14 unidades. Además, contará con una cafetería, 9.456 m² construidos y 6.790 m² de patios y pistas deportivas.

El diseño prioriza la eficiencia energética: las aulas estarán orientadas para aprovechar la luz natural y la ventilación cruzada, reduciendo así la necesidad de climatización artificial. Los patios estarán alejados de las ventanas para mejorar el aislamiento acústico, y se instalarán paneles fotovoltaicos para el autoconsumo energético.

En palabras de Sandrós, «no se trata solo de levantar un edificio, sino de construir un espacio que mire al futuro y cuide del entorno».

Temas

Paiporta