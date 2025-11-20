Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata La empresa recurrió la limitación del aforo y Vox advierte de que podría costar dos millones a las arcas municipales

Paco Moreno Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

El grupo municipal de Vox en Mislata ha denunciado este jueves la «irresponsabilidad» del alcalde Carlos F. Bielsa en el litigio del Ayuntamiento contra la empresa de la Sala Repvblicca, que podría acabar costando hasta dos millones de euros a los vecinos.

La empresa presentó un recurso por la limitación de aforo impuesto por el Ayuntamiento, después de conseguir la reapertura del local el pasado 8 de febrero, debido a las nuevas condiciones impuestas. Desde la empresa señalaron que la capacidad máxima permitida era de 429 personas cuando aseguraron que podía admitir más de un millar. Ahora, un juzgado de lo Contencioso admite este recurso, que el Ayuntamiento recurrirá, indicaron fuentes próximas al gobierno municipal.

El portavoz de Vox, Álvaro Galán, explicó que «la Justicia ha vuelto a darle la razón a la Sala Repvblicca y ha dejado en evidencia los atropellos cometidos por el Ayuntamiento durante estos años. Esta persecución injustificada ha tenido consecuencias devastadoras para el municipio, no solo por el daño a la imagen de Mislata, sino también por el altísimo coste económico que ahora puede suponer».

La Sala Repvblicca, una de las salas de conciertos más importantes de España, se ha visto obligada a mantener su actividad limitada durante casi dos años por decisiones del gobierno municipal socialista. Ahora, tras la sentencia firme que reconoce la legalidad de su funcionamiento, la empresa podrá reclamar una indemnización millonaria por los perjuicios sufridos, que según estimaciones del grupo municipal Vox, pueden alcanzar los dos millones de euros.

«Todo esto se podía haber evitado. Lo advertimos en su momento, pero Bielsa prefirió hacer demagogia y actuar por capricho político. Y como siempre, quien lo paga no es él, sino todos los mislateros», denunció Galán.

Desde Vox recuerdan que ya alertaron en su día de que esta actitud podía desembocar en una condena judicial que terminara costando millones a las arcas públicas. Sin embargo, el alcalde «ha seguido adelante con su cruzada personal, más preocupado por sus titulares que por proteger el dinero de los vecinos».

Por su parte, la concejal María Moscardó añadió que «el modelo de Bielsa se basa en la imposición, el sectarismo y el desprecio al tejido empresarial local. Esta sentencia es la prueba de que actúan por interés propio y de que están dispuestos a pisotear derechos fundamentales con tal de mantener su relato».

Temas

Vox

Mislata

Bielsa