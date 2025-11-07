José Antonio Cuberos releva a Jesús Monzó como vicealcalde de Catarroja El exalcalde, que continuará como concejal de Personas Mayores, cede el testigo tras más de dos décadas de servicio público

Nacho Roca Catarroja Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

José Antonio Cuberos asume la vicealcaldía de Catarroja en sustitución de Jesús Monzó, quien deja el cargo después de una larga y reconocida trayectoria política. Concejal de Educación y Modernización desde 2019, Cuberos afronta esta nueva etapa con el aval de su compromiso con la comunidad educativa y el tejido asociativo local.

Vinculado desde hace años a la vida social del municipio, Cuberos llegó a la política tras haber presidido el AMPA del colegio público Joan XXIII. Desde entonces ha compaginado su labor en el Ayuntamiento con su actividad profesional en el sector privado. Ahora, como nuevo vicealcalde, asegura sentirse agradecido e ilusionado por la oportunidad de seguir trabajando por Catarroja. «Es una responsabilidad muy grande, pero me hace mucha ilusión dedicar mi tiempo y mi energía a mi pueblo. Agradezco a Jesús Monzó la confianza y el ejemplo de trabajo y amor por Catarroja que siempre ha demostrado. Continuaremos trabajando para hacer de nuestro municipio un lugar mejor para vivir, aprender y convivir», ha señalado.

Por su parte, Jesús Monzó ha destacado la continuidad que representa su relevo. «Dejo la vicealcaldía con la tranquilidad de saber que el cargo queda en muy buenas manos. José es una persona que estima profundamente Catarroja y que ha demostrado su capacidad y compromiso durante estos años. Le deseo muchos aciertos y toda la suerte del mundo», ha afirmado.

Monzó, figura clave en la política local desde finales de los años noventa, ha sido concejal entre 1999 y 2015, alcalde de 2015 a 2023 y vicealcalde hasta ahora. A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos culturales de gran impacto, como el ciclo Dos poetes com nosaltres, la reactivación del Auditorio Municipal y del Museo Antonia Mir, o la creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.

La renovación en la vicealcaldía llega pocas semanas después de que Dolors Gimeno asumiera la portavocía del Grupo Municipal de Compromís, en sustitución de Martí Raga. Gimeno ha querido agradecer la labor de Monzó y dar la bienvenida a Cuberos. «Jesús ha sido una figura clave en la transformación de Catarroja y en la dignificación de nuestra vida cultural y social. Le debemos mucho como pueblo. También quiero agradecer a José su valentía por asumir esta responsabilidad y su compromiso con el trabajo colectivo para mejorar Catarroja», ha expresado.

Con este relevo, el gobierno municipal de Catarroja reafirma su apuesta por la continuidad, el trabajo en equipo y un proyecto de ciudad abierto, participativo y comprometido con el futuro del municipio.

Temas

Política

Compromís

Catarroja