Folgado, sobre la posible moción de censura en Torrent: «Es una frivolidad en plena reconstrucción tras la dana»

La alcaldesa Amparo Folgado, en declaraciones a la cadena Cope, señaló este martes no tener constancia de que se vaya a presentar una moción de ... censura en el Ayuntamiento. «Lo que dijeron los torrentinos en 2023 es que querían un gobierno de PP y Vox y lo que se plantea ahora es un gobierno de PSPV, Compromís y una persona que dejó Vox, pero sobre todo con un Partido Socialista que es el que no quiere la gente, que es el de Koldo, de Ábalos, de los soles o las lechugas».

Como ha trascendido este martes, las negociaciones entre el PSPV, Compromís y el exportavoz de Vox en el Consistorio, Guillermo del Real, ahora en el grupo de no adscritos, se han intensificado tras el verano. El edil dejó la formación voxista a principios de mayo, lo que provocó la pérdida de mayoría absoluta al gobierno de Folgado, empartado a 12 ediles con los grupos de izquierdas.

La primera edil deseó que el «sentido común y el respeto a la ciudad prevalezca sobre esas ganas de sillones, varas y sueldos, que es lo que se busca». Folgado comentó que los últimos plenos se han alcanzado acuerdos con el apoyo de todos los grupos municipales como ejemplo del diálogo que se ha reforzado desde su gobierno. Frente a eso, contrapuso el deseo del Partido Socialista, donde citó a Jesús Ros, de «tomar otra vez los sillones que tanto anhela a pesar de lo que dijo la ciudadanía».

Añadió que queda «mucho por hacer» en la reconstrucción de la dana, por lo que paralizar la «Administración, que es lo que quieren hacer, no es lo mejor cuando estamos en un proceso que le debemos a los ciudadanos de Torrent, trabajando por ellos. Lo encuentro una frivolidad, sinceramente, que en estos momentos la prioridad sea coger un sillón. Espero que no suceda porque confío en que haya un nivel político en el Ayuntamiento de Torrent y debe ser así».

Folgado también habló de lo ocurrido el fin de semana, con la elección de la secretaria general del PSPV en el municipio por una diferencia de dos votos respecto a la otra candidata. «Una persona del Partido Socialista me trasladó que el partido estaba dividido. No sé si esta maniobra ha sido para fortalecerse alguien en concreto o para perjudicarlo», apuntó.

Por último, dijo que los propios funcionarios municipales estaban preocupados: «Hacer una moción de censura cuando hay tantos procedimientos en marcha para la reconstrucción, para ellos supone un frenazo a toda la gestión, a la vida de muchas personas, por lo que está en marcha y lo que se quiera cambiar» de haber otro gobierno.