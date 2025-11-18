Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pleno en el Ayuntamiento de Torrent. IRENE MARSILLA

Folgado, sobre la posible moción de censura en Torrent: «Es una frivolidad en plena reconstrucción tras la dana»

La alcaldesa alude a que se respete la decisión de «los torrentinos en las urnas en 2023»

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

La alcaldesa Amparo Folgado, en declaraciones a la cadena Cope, señaló este martes no tener constancia de que se vaya a presentar una moción de ... censura en el Ayuntamiento. «Lo que dijeron los torrentinos en 2023 es que querían un gobierno de PP y Vox y lo que se plantea ahora es un gobierno de PSPV, Compromís y una persona que dejó Vox, pero sobre todo con un Partido Socialista que es el que no quiere la gente, que es el de Koldo, de Ábalos, de los soles o las lechugas».

