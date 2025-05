Folgado se queda con las competencias del ex portavoz de Vox Guillermo Alonso del Real ocupa su escaño de no adscrito en el Pleno y se erige como de la gobernabilidad con un empate en la votación del último Pleno

Nacho Roca Torrent Martes, 6 de mayo 2025, 16:51

El ex portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrent, ahora concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real, ha dejado claro que es la llave de la gobernabilidad en la ciudad. Tras su marcha del grupo de Abascal, el gobierno formado por PP y Vox, iguala en concejales a la oposición de socialistas y Compromís – EU - Podem. Doce a doce, 9 de los populares más tres de Vox, frente a los 10 de los socialistas y dos de Compromís, con el voto de Alonso del Real como decisivo. Y aunque en el Pleno votó en consonancia con la gestión del gobierno, se desmarcó apoyando una moción de Compromís sobre la cultura valenciana en las escuelas.

Una demostración de fuerza que quedó patente con el voto a favor del concejal no adscrito, aunque la propuesta no fuese aprobada al faltar un concejal socialista e igualar la votación con el gobierno, quedando rechazada por el voto de calidad de la alcaldesa que decanta las votaciones en caso de empate. El resto de las mociones las votó de acuerdo con sus antiguos compañeros.

Guillermo Alonso del Real ha abandonado su militancia en Vox, y aunque desde el partido le han reclamado el acta de concejal, este ya ha dejado claro que seguirá en el cargo. La alcaldesa, Amparo Folgado, le ha retirado las competencias delegadas de Educación y Deportes a petición del partido de Abascal, y que de momento se quedan en manos de Folgado a la espera de determinar si finalmente las delega en el grupo de Vox, en el que María Fernández ha sido portavoz en la sesión plenaria.

Al respecto de sus futuras votaciones, el portavoz manifiesta que «lo importante es que haya estabilidad y seguiré haciendo como hasta ahora y tratando de ayudar y que salgan las cosas que son positivas para la ciudad», dejando en el aire el sentido de su voto en cuestiones vitales para la ciudad, aunque insiste en que su prioridad es que «todo aquello que sea bueno para Torrent va a tener el apoyo igual. Es que en eso sigo siendo absolutamente igual».

Y si bien podría entenderse una línea continuista en su sentido el voto, Guillermo Alonso del Real también denunció en el Pleno las «presiones partidistas, los cálculos políticos y la ausencia de voluntad por priorizar las necesidades de los torrentinos, tanto por parte de Vox como del Partido Popular».

El concejal no adscrito también aseguró que «he defendido los intereses de Torrent con lealtad, pero me he encontrado con una maquinaria política que antepone sus equilibrios internos al bienestar de nuestros vecinos», una manifestación que se repite en su discurso desde que anunciara su abandono de la formación de VOX, «un conflicto institucional con mi socio de gobierno, en lugar de encontrar un apoyo claro, encontré silencio y cálculo», y que al parecer desató su decisión de paso al grupo de no adscritos.

Así las cosas, con una línea continuista, pero marcando diferencias, augura inestabilidad en Torrent, donde el concejal Guillermo Alfonso del Real tiene la llave de la gobernabilidad.