Folgado pide a Morant y Baldoví que expliquen el intento de moción de censura junto al exconcejal de Vox La alcaldesa de Torrent retiera sus críticas a la negociación tras ser descubierta: «Les importan sólo sus sillones, no los torrentinos»

Paco Moreno Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:57 Comenta Compartir

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, pidió este jueves explicaciones a la secretaria general del PSPV, Diana Morant y a su homólogo en Compromís, Joan Baldoví, acerca del intento de moción de censura que han protagonizado sus partidos en la localidad, en unas negociaciones con el exportavoz de Vox en el Consistorio, el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real.«

A estas horas sigo sorprendida de que la señora Morant y el señor Baldoví no hayan dicho nada sobre la moción de censura que estaban preparando el señor Ros, los concejales de Compromís y el concejal no adscrito, ex de Vox, Guillermo Alonso del Real«, señaló Folgado.

Como ha publicado LAS PROVINCIAS, se produjeron tres reuniones antes de que trascendiera la negociación y que el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, vetara cualquier intento de que saliera adelante. «La única motivación que tenían era llegar a la alcaldía y coger los sillones, no les importa para nada los torrentinos, trabajar por la reconstrucción y hacer que Torrent sea una ciudad para el siglo XXI, no les importa para nada porque al final ponen por delante sus sillones y sus intereses», dijo Folgado.

Mascarell dijo que la propuesta «no se ha abordado y si se abordara la respuesta sería negativa», para subrayar que quien «pacta con la extrema derecha es el PP». El alto dirigente destacó que el Partido Socialista «no pactará gobiernos »ni con Vox ni con tránsfugas, nosotros firmamos el pacto antitransfugismo, algo que se negó a hacer el PP«.

Folgado comentó que tener en el «Partido Socialista a Jesús Ros, que representa los años 80. el color en blanco y negro y una Torrent mediocre, es volver al pasado. Un Partido Socialista que es el del torrentino Ábalos, con todo lo que estamos viendo estos días, de Cerdán, del hermano de Sánchez, del 2%, de los soles y las lechugas». Por último, la alcaldesa de Torrent dijo que no cree «que pueda ver a Morant y a Baldoví pactando con un tránsfuga de Vox, digo las dos cosas, tránsfuga y ex de Vox, un poco de seriedad y de respeto a Torrent».