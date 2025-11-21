Folgado y la moción de censura «fantasma» de Torrent El PSPV desautoriza cualquier pacto con el exportavoz de Vox, Compromís dice que no tiene constancia de una negociación y la alcaldesa insiste en que deben dar explicaciones por lo que considera un intento de desestabilizar el Ayuntamiento

Paco Moreno Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:03

La moción de censura en Torrent contra el gobierno PP-Vox presidido por la alcaldesa Amparo Folgado y promovida por el PSPV, Compromís y el exportavoz de Vox, Guillermo Alonso del Real, lleva camino de convertirse en una negociación fantasma. El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, aseguró este jueves que no le consta «que haya ahora mismo nada encima de la mesa» aunque consideró que «cualquier posibilidad de quitar gobiernos al PP y Vox» es algo «absolutamente legítimo».

«A mí ahora no me consta que haya nada encima de la mesa, por tanto, si no hay nada encima de la mesa, no puedo opinar de nada. Si fuera efectivo, evidentemente opinaría», expresó el diputado y candidato a la Generalitat en los comicios de 2023.

La respuesta es sorprendente, sobre todo después de conocerse a través de Guillermo Alonso del Real que se han producido al menos tres reuniones, la última a finales de la semana pasada, donde participó con miembros del grupo socialista para acordar los requisitos y compromisos de que tuvieran su voto en una moción de censura. Y que, a pesar de que no había concejales de Compromís, desde el PSPV le dijeron que las condiciones de los nacionalistas es que no estuviera en el futuro gobierno.

De ahí que también sorprenda la respuesta del secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, cuando este miércoles dijo de manera tajante que la dirección del partido no iba a apoyar ni avalar un acuerdo de moción de censura con un exconcejal de Vox y tránsfuga, como dijo de una manera que parecía acababa de enterarse de las negociaciones,

Con estos mimbres, no es extraño que la alcaldesa de Torrent y principal afectada de la posible moción de censura, Amparo Folgado, pidiera explicaciones tanto a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, como el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

«A estas horas sigo sorprendida de que la señora Morant y el señor Baldoví no hayan dicho nada sobre la moción de censura que estaban preparando el señor Ros, los concejales de Compromís y el concejal no adscrito, ex de Vox, Guillermo Alonso del Real», dijo antes de la intervención de Baldoví, donde vino a decir que no sabía del asunto.

«La única motivación que tenían era llegar a la alcaldía y coger los sillones, no les importa para nada los torrentinos, trabajar por la reconstrucción y hacer que Torrent sea una ciudad para el siglo XXI, no les importa para nada porque al final ponen por delante sus sillones y sus intereses», dijo la primera edil.

Mascarell dijo que la propuesta «no se ha abordado y si se abordara la respuesta sería negativa», para subrayar que quien «pacta con la extrema derecha es el PP». El alto dirigente destacó que el Partido Socialista «no pactará gobiernos» ni con Vox ni con tránsfugas, nosotros firmamos el pacto antitransfugismo, algo que se negó a hacer el PP».

Folgado comentó que tener en el «Partido Socialista a Jesús Ros, que representa los años 80, el color en blanco y negro y una Torrent mediocre, es volver al pasado. Un PSPV que es el del torrentino Ábalos, con todo lo que estamos viendo estos días, de Cerdán, del hermano de Sánchez, del 2%, de los soles y las lechugas.

Bajada del IBI

Como señaló Guillermo Alonso del Real, entre los requisitos que ponía a dar su voto a un gobierno de izquierdas estaba la bajada de impuestos, además de estar dispuesto a no entrar en el gobierno, condición de Compromís para tramitar la moción de censura. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el edil señaló también cambios en la gestión de las contratas y varios servicios públicos.

Sobre lo primero, la bajada de impuestos, el PP respondió que el IBI ha experimentado bajadas con el Partido Popular en el gobierno municipal, reduciéndose alrededor de un 41% en las dos etapas que la formación ha estado al frente del consistorio.

Fuentes de la formación señalaron que mientras que los gobiernos de Jesús Ros y José Bresó, desde el año 2000 subieron el coeficiente del 0,75 a un 0,83 en 2007, el PP redujo éste hasta el 0,53 en 2015, cifra que mantuvo durante años otra vez el PSOE y siendo reducida, de nuevo, con el gobierno de Amparo Folgado al 0,52 en 2024 y al 0,49 en 2025, el mínimo histórico en la ciudad.