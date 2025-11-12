Folgado habilita más de 450 plazas de aparcamiento gratuitas en Torrent dentro de su plan de mejora urbana El equipo de gobierno del Partido Popular recupera solares en desuso y alcanza acuerdos con propietarios privados para ampliar el estacionamiento en superficie en varios barrios de la ciudad

Nacho Roca Torrent Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:04 | Actualizado 10:12h.

El Ayuntamiento de Torrent, dirigido por la alcaldesa Amparo Folgado, ha puesto en marcha un ambicioso plan de creación de aparcamientos gratuitos que ya suma más de 450 nuevas plazas en distintos puntos del municipio. La iniciativa forma parte de la estrategia de mejora urbana impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular, enmarcada en la campaña informativa «Torrent, lo que de verdad nos importa», con la que la formación da cuenta a los vecinos de su gestión municipal desde junio de 2023.

El objetivo del programa es mejorar la movilidad urbana y optimizar el uso de terrenos municipales sin actividad, además de aprovechar acuerdos con propietarios privados para habilitar nuevos espacios de estacionamiento en superficie. De este modo, el equipo de gobierno busca dar respuesta a una de las principales demandas vecinales: la falta de plazas de aparcamiento en determinados barrios de la ciudad.

Entre las actuaciones realizadas hasta la fecha destacan 70 nuevas plazas en la calle 6 de Diciembre y Padre Méndez, donde se ha recuperado un solar asfaltado que llevaba años sin uso, en una zona de alta demanda junto al aparcamiento subterráneo de la Avenida Juan Carlos I. También se han habilitado 183 plazas en el nuevo aparcamiento de l'Hort de Trénor, totalmente asfaltado, iluminado y señalizado; 15 plazas asfaltadas en la calle Xirivella; 54 plazas en Camí la Noria, en colaboración con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana; 35 plazas con firme de zahorra en la zona de la Marxadella; 15 plazas reordenadas y asfaltadas en las calles Santa Teresita y San Luis Bertrán; y 80 plazas acondicionadas con zahorra en el solar situado entre las calles Foyeta y Caja de Ahorros.

El concejal de Urbanismo y secretario general del Partido Popular de Torrent, José Francisco Gozalvo, ha destacado la implicación personal de la alcaldesa en este proyecto. Según ha explicado, Amparo Folgado «está completamente comprometida con que Torrent cuente con más aparcamientos gratuitos en superficie, especialmente en los barrios donde más se necesitan. Hemos recuperado espacios olvidados y los hemos puesto al servicio de los vecinos, mejorando su día a día, y vamos a seguir haciéndolo durante toda la legislatura».

Gozalvo ha adelantado además que el Ayuntamiento acondicionará un nuevo estacionamiento ordenado en las calles Campoamor, 9 d'Octubre y San Ernesto, tras la reciente adquisición municipal de una parcela de 1.023 metros cuadrados destinada a este fin.

El dirigente popular ha subrayado que esta actuación forma parte de una gestión centrada en lo que realmente preocupa a los torrentinos. «Nos preocupan la sanidad, la limpieza, la seguridad ciudadana, los aparcamientos, los parques infantiles... En definitiva, hacer de Torrent una ciudad moderna, con más servicios y una mayor calidad de vida para todos nuestros vecinos», ha afirmado.

Con estas intervenciones, el equipo de gobierno del Partido Popular reafirma su compromiso con la mejora de los servicios urbanos y la calidad de vida de los ciudadanos, avanzando en su lema de legislatura: «Torrent, lo que de verdad nos importa».