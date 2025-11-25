Esther Torrijos, nueva secretaria general del PSPV de Paiporta La actual concejala de Cultura se posiciona como la candidata más probable de los socialistas en las elecciones municipales de 2027

P. M. VALENCIA Martes, 25 de noviembre 2025

La agrupación del PSPV-PSOE de Paiporta celebró este lunes una asamblea extraordinaria para elegir a los miembros de su ejecutiva local y en la que Esther Torrijos fue nombrada nueva secretaria general. La edil, segunda teniente de alcalde en la actual junta de gobierno, es delegada de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana. A falta de un proceso de primarias, es desde ayer la mejor colocada como candidata a la alcaldía en 2027, dado que Vicent Císcar ha dicho públicamente que no lo será.

Con un total de 18 personas, la renovada dirección del grupo ha establecido las principales líneas de actuación que deberán abordar en los próximos años para asegurar desde la «unidad, el diálogo, la cooperación y la esperanza, un Paiporta más justa, igualitaria y sostenible que mejore la vida de nuestras vecinas y vecinos», destacó Torrijos, quien también animó a «ser capaces de no dejar a nadie atrás ante los cambios del futuro a los que deberemos hacer frente. Este Partido Socialista está más preparado que nunca y asumimos esta responsabilidad».

Para la secretaria general del PSPV-Paiporta, la nueva ejecutiva combina el «compromiso, la gestión y la experiencia de un equipo arraigado en la realidad local que escucha, atiende y responde a las necesidades de sus vecinos», pero que también garantiza con su trabajo diario «la libertad real y la democracia, porque tiene la convicción de que juntos podremos afrontar los grandes retos que tenemos por delante». Al respecto, Torrijos quiso agradecer el trabajo realizado y los avances promovidos por la anterior secretaria general y exalcaldesa del municipio, Maribel Albalat, por «ser un referente de ilusión y esperanza«.

Ampliar Foto de familia tras la asamblea celebrada el lunes. LP

Por su parte el alcalde Vicent Ciscar quiso poner en valor el trabajo de la ejecutiva saliente y del grupo municipal socialista y recalcó «somos un equipo fuerte que seguiremos trabajando unidos para hacer de Paiporta una Paiporta mejor» y agradeció profundamente todos los años que al lado de Maribel Albalat consiguieron mejorar la vida en el municipio. El primero sustituyó a Albalat, quien renunció al cargo por motivos de salud, y posteriormente pactó un gobierno con Compromís para gestionar la reconstrucción del municipio tras la dana.

La asamblea contó con la asistencia y participación del Síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa y el secretario general del PSPV en l'Horta Sud,Vicent Zaragozà. Ante esta nueva etapa, Muñoz remarcó que «desde el PSPV queremos dar todo nuestro apoyo a la agrupación de Paiporta y en especial a Maribel Albalat por su gran gestión como alcaldesa, a la continuidad que le está dando Vicent Ciscar y en la agrupación a Esther Torrijos como Secretaria General.

Un equipo que con trabajo y esfuerzo hace que Paiporta vea el futuro con esperanza». Para Fernández Bielsa, el PSPV-Paiporta ha demostrado «que está haciendo una grandísima labor y un esfuerzo titánico reconstruyendo Paiporta, desde la provincia mostramos nuestro apoyo a Esther Torrijos como nueva secretaria general, a Vicent Ciscar por su gran labor como alcalde en estos momentos, y por supuesto a Maribel Albalat una alcaldesa que dejó el pabellón muy alto».

La ejecutiva del PSPV-Paiporta ha quedado establecida con Manolo Montero García como presidente honorífico; Vicent Císcar Chisbert como presidente; Esther Torrijos Alonso como secretaria general; Maribel Albalat Asensi como vicesecretaria general; Miguel Angel Ortiz Linares como secretario de Organización; María Jesús López Sanz como secretaria de Igualdad i Política Social; José Antonio Redondo Gutiérrez como secretario de Acción Electoral; Alicia García-Gascó Rodríguez como secretaria de Formación; Alejandro Jorge Sánchez Tarazona como secretario de Estudios y Programas; Ángela Monleón López como secretaria de Educación, Deportes y Cultura; Óscar Pellicer Gil como secretario de Comunicación y Emergencia Climática; Cipriana Miguel Fernández como secretaria de Personas Mayores; Juan Carlos March Vilanova como secretario de Movilización; Jonathan Ahullana Adalid como secretario de Juventud; José Antonio Paredes Marco como secretario de Ocupación y Vivienda; Esther Yagüe Aparicio como vocal; Emilia Martínez Marín como vocal y Martín Torres Reyes como vocal.