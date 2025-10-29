Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Comienzan por toda Valencia los actos de recuerdo a las víctimas
Escultura sobre el puente en Picanya. LP

Una escultura en Picanya recordará a las víctimas y la ayuda recibida

La pieza será instalada en el puente de la Memoria, ahora en plena construcción

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:43

Comenta

Bajo el nombre de «Lágrimas que abrazan» en el Puente de la Memoria (el puente entre Travessera de la Diputació y la Rotonda de Andreu Alfaro) y a iniciativa del Ayuntamiento de Picanya, una vez termine la construcción del puente, se instalará una escultura en memoria de los vecinos y vecinas víctimas de la dana del 29 de octubre y en agradecimiento a las personas e instituciones que llegaron a la localidad desde esa noche. También en reconocimiento a la «lucha de nuestros pueblos por salir del barro y volver a ser pueblos», indicaron fuentes municipales.

El lugar escogido para la instalación de esta escultura no puede ser más emblemático: el propio barranco. En concreto en el diseño del nuevo puente entre la Travessera de la Diputació y la rotonda de Andreu Alfaro, el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Transportes la creación de un mirador. El Ministerio hizo suya esta propuesta y el llamado ahora Pont de la Memoria, incluirá este «balcón» donde instalar esta simbólica escultura.

La pieza, con una altura de unos tres metros y medio, es obra del artista valenciano Jose Piñero quien, a partir de un primer borrador propuesto por los servicios municipales, diseñó una pieza que representa dos manos a punto de unirse (o separarse) formadas por miles de piezas en forma de gota de agua o de lágrimas. Una prenda que se elevará sobre el puente y será un símbolo de recuerdo, agradecimiento y reconocimiento que perdurará en el tiempo y en la memoria colectiva de nuestro pueblo.

Recreación de la escultura. LP

