Las empresas del Parque Tecnológico de Paterna facturan una media de 8,9 millones al año Las más de 600 compañías alcanzan un negocio global de 4.250 millones de euros y emplean a cerca de 15.000 profesionales

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) Parc Tecnològic Paterna presentó este martes en el Centro Municipal de Servicios Empresariales de Paterna el Análisis del entorno empresarial y del papel de la innovación en el Parque Tecnológico, elaborado por la consultora Improven. Este documento, que aporta información estratégica clave para las empresas del parque y para quienes valoran instalarse en este entorno, está financiado en el marco del proyecto Agente de Innovación del Programa de Talento de IVACE+i, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021–2027.

El presidente de la EGM, Antonio Alagarda, y la gerente, Manuela Pedraza, han destacado durante el acto la importancia de contar con esta herramienta de diagnóstico para definir prioridades y orientar la toma de decisiones futuras.

El informe ha sido presentado por Sergio Gordillo, socio director de Improven, y Flor Barone, socia y gerente de Estrategia de Negocio. Durante su intervención, Gordillo ha puesto de manifiesto que «la adaptación al contexto es determinante para la supervivencia en entornos complejos», y ha relacionado esta capacidad con la «necesidad de innovar como vía para reducir riesgos, transformarse y aumentar la competitividad».

Los resultados del estudio muestran que el Parque Tecnológico integra más de 600 empresas que en conjunto alcanzan una facturación global de 4.250 millones de euros y emplean a cerca de 15.000 profesionales. Los datos revelan que las empresas del parque se sitúan por encima de la media de la Comunitat Valenciana tanto en facturación, con 8,9 millones de euros de media frente a los 2,3 millones autonómicos, como en número de trabajadores, con una media de 28 empleados por empresa frente a los 9 de la región. También destacan en intensidad de innovación, que alcanza el 2,7 frente al 1,05 autonómico, con una inversión global estimada de 116 millones de euros. Los sectores predominantes son los servicios avanzados a empresas (21%), TIC y medios digitales (11%), materiales y construcción (10%), metalmecánica y maquinaria (9%) y facility services y suministros (7%).

En cuanto a las empresas que innovan, el informe refleja que el 50% de las empresas lo hacen internamente, un 38% a través de modelos mixtos o colaborativos y un 12% mediante externalización. El 41% de las empresas cuenta con entre una y cinco personas dedicadas a innovación, mientras que el 22% no dispone de personal específico. Respecto al peso de la inversión, el 47% destina menos del 5% de su presupuesto anual a innovación, mientras que un 19% supera el 20%. Entre los principales obstáculos para innovar destacan la falta de recursos económicos, señalada por el 26%, y la resistencia al cambio, mencionada por el 23%. A su vez, el 74% muestra interés en innovación aplicada, el 45% en desarrollar I+D conjunta y el 42% en formación en nuevas tecnologías.

El estudio concluye que la innovación debe convertirse en un proceso transversal, ágil y conectado con la estrategia empresarial, capaz de impulsar tanto el negocio actual como los emergentes y los futuros. También señala que en el campo de la innovación aún queda recorrido, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad, que continúa teniendo escaso peso pese a las ventajas que ofrece en circularidad, eficiencia energética y acceso a financiación verde.

La agente de innovación de la EGM, Sara Mesas, ha recordado que la entidad continúa trabajando para fomentar la innovación colaborativa. Entre las iniciativas destaca el Comité de I+D+i, integrado por empresas del parque para impulsar el desarrollo conjunto de proyectos, así como el asesoramiento individualizado practicado por la propia agente de innovación para aquellas organizaciones que deseen iniciarse o profundizar en la innovación. Además, la EGM organiza periódicamente jornadas temáticas destinadas a facilitar formación, acceso a financiación y herramientas de gestión para impulsar la competitividad del ecosistema empresarial.