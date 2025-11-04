Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Camarero, «orgullosa» de Mazón: «Es un día difícil»
Policía Nacional. LP

Detenida en Alfafar una mujer por empadronar a nueve inmigrantes a cambio de 2.250 euros

Falsificaba contratos de alquiler para que los extranjeros obtuvieran tarjetas sanitarias y otros beneficios

Nacho Roca / EFE

Alfafar

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Alfafar a una mujer de 46 años acusada de empadronar ilegalmente a nueve ciudadanos extranjeros en su vivienda a cambio de dinero. Según fuentes policiales, la propietaria falsificaba contratos de arrendamiento con los que los inmigrantes podían acceder a tarjetas sanitarias u otros servicios públicos.

La investigación se inició tras una alerta de la Policía Local de Alfafar, que detectó irregularidades en el padrón municipal. En el domicilio figuraban hasta nueve personas empadronadas, aunque solo una residía realmente allí y contaba con contrato de alquiler en vigor.

Agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Torrent asumieron el caso y comprobaron que la propietaria cobraba alrededor de 250 euros por cada empadronamiento ficticio, lo que le habría reportado unos 2.250 euros en total.

Con los documentos falsos, los ciudadanos empadronados obtenían certificados que les permitían tramitar tarjetas sanitarias y acceder a otros beneficios públicos.

La mujer fue arrestada como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. Tras prestar declaración, pasó a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

