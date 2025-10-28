Cromàpica vuelve a llenar de arte urbano las calles de Picassent Durante esta edición se crearán cuatro nuevas obras

P. M. VALENCIA Martes, 28 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

La novena edición del festival de arte urbano Cromàpica ha tenido el mes de octubre su momento de plena producción. Este año el primer mural a lucir en las calles ha sido el realizado por el artista Anna Repullo, quien ha plasmado en el entorno del mercado municipal un homenaje a la tradición del Ball de Bastonots.

Posteriormente en la plaza del Mercado, se ha plasmado uno más creado en la calle escultor Enric Galarza y ha sido ejecutado por Irenx Remon, una escena que quiere transmitir calma, proximidad e identidad.

En los próximos días, en el frontón del polideportivo municipal, realizado en este caso por la artista Roseta Fuster, y en las afueras del casco urbano en canal Júcar Túria, a su paso por la Ubanización del Alter, por Pedro Mecinas, complementarán las cuatro creaciones de este año que complementan el interesante catálogo de colores y expresiones que cubre los puntos cardinales de la población.

Para Jaume Sobrevela, concejal de Cultura, «el festival Cromàpica se consolida acercándose a una década de recuperación de espacios al aire libre para llenarlos de color, arte y cultura, y hacer de Picassent todo un referente de esta expresión artística», concluye.

Temas

Picassent

Arte