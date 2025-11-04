Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrega de la placa al director de la oficina. LP

Correos recibe en Paiporta un reconocimiento por su esfuerzo después de la dana

El Ayuntamiento entrega en la Semana del Comercio Local la placa al director de la Oficina de Correos

P. M.

VALENCIA

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El director de la oficina de Correos de Paiporta, Enric Peiró, ha recibido del Ayuntamiento de Paiporta una placa que pone en valor el esfuerzo enorme realizado por Correos para reabrir esta oficina tras la DANA 2024.

Con este gesto la corporación municipal reconoce la capacidad de resistencia y de trabajo de Correos y de sus empleados en Paiporta para poder continuar ofreciendo sus productos y servicios a la ciudadanía en esta zona tan afectada por la catastrofe del 29 de octubre de 2024.

Hay que recordar que la oficina de Correos de Paiporta, situada en la calle Alqueria de Quinfo, 6, junto al barranco del Poyo, sufrió serios daños tras el paso de la inundación. Pese a ello, y cumpliendo las tareas asignadas a través del Real Decreto-ley 7/2024 de medidas para ayudar en la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA, esta oficina volvió a abrir sus puertas pocos días después de la tragedia y ofreció una serie de servicios sin coste para los ciudadanos damnificados.

Desde el primer momento se facilitaron los envíos postales y de paquetería gratuitos en este municipio. Asimismo, se reforzó la plantilla en la localidad y el personal de Correos llevó a cabo actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles a través de la oficinia o en los domicilios de las personas afectadas, cuando así fue necesario.

Correos agradece este reconocimiento al Ayuntamiento de Paiporta y continúa prestando sus servicios a las Administraciones Públicas y empresas para facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

La empresa postal está inmersa en una estrategia de diversificación y transformación recogida en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028 que posiciona a Correos como un actor clave en la cohesión social, territorial y económica, mediante la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, tal y como se reconoce en la reciente modificación de la Ley Postal.

