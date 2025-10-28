Un corazón de piedra recordará a los voluntarios en Loriguilla Un paseo de la localidad se rotulará para rendir homenaje a los que ayudaron tras la dana

El Ayuntamiento de Loriguilla nombrará como Paseo de los Voluntarios de la DANA un bulevar situado entre dos rotondas de la localidad. Según anunció la alcaldesa Montse Cervera, se pretende honrar de esta manera que el lugar «lleve para siempre el nombre de aquellos héroes anónimos que escribieron la historia más bonita de Loriguilla con sus actos desinteresados».

Este paseo conectará el pueblo con las nuevas zonas verdes y el bosque urbano que se está plantando en estos momentos. Para identificar el lugar, un corazón de piedra ya colocado «latirá en la entrada de nuestro pueblo». La pieza, impulsada por el «generoso corazón de Speranza Gracias Pueblo y materializada por la generosidad de Altuna y Uría, lleva grabado un mensaje sencillo y eterno: «El Amor da Esperanza al Corazón. Loriguilla. 29 Octubre de 2024».

El Ayuntamiento ofrecerá un acto para el recuerdo el próximo domingo 2 de noviembre. «Nos reuniremos para agradecer a quienes no se rindieron, a los que prestaron su ayuda y tiempo de forma desinteresada. Un acto de agradecimiento a todas las personas que ayudaron, pública o de forma privada y anónima a los damnificados por la dana».

El acto se celebrará en el Teatro Municipal de Loriguilla y comenzará a las 19 horas con un concierto, seguido de la ceremonia de reconocimiento y la apertura oficial de la Casa de la Cultura, centro neurálgico de la población, como «ejemplo de superación y segunda oportunidad».

