Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los puentes que cruza el barranco en Aldaia. Jesús Signes

El Consell reparará el acceso al Bonaire que cruza el barranco de la Saleta

Aldaia cederá las competencias para que la Generalitat asuma estas obras por vía de emergencia

A. Talavera

Alzira

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:23

La Generalitat asumirá la reparación del acceso al Centro Comercial de Bonaire en Aldaia, de titularidad municipal. El presidente del Consell, Carlos Mazón, acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con la concejal de Urbanismo de Aldaia, Mónica Trujillo, para seguir dando respuesta a las necesidades del municipio tras las riadas.

En este encuentro se ha ratificado el compromiso del Consell para asumir las competencias para la adecuación de esta infraestructura que parte de la carretera CV-410 y cruza el barranco de la Saleta mediante un puente.

Mazón ha resaltado que la actuación se acometerá por emergencia para permitir la apertura del vial en condiciones adecuadas de seguridad «lo antes posible» y mejorar la conectividad del área comercial del municipio, el cual ha considerado «un motor de la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana».

La rehabilitación se incorporará al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat en el que asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones con una inversión de 50 millones de euros.

El presidente ha subrayado la importancia de la coordinación entre las administraciones para seguir avanzando en la reconstrucción, al tiempo que ha puesto en valor las actuaciones acometidas por la Generalitat en Aldaia como la reparación de la CV-410, CV-403 y CV-36, de titularidad autonómica, la rehabilitación de la red viaria local como las pasarelas peatonales sobre el barranco de la Saleta, el paso superior en la misma rambla, y el puente Camí Coscollar, además de la rehabilitación en centros de salud del municipio con una dotación de cerca de un millón de euros. Todas estas iniciativas ya están finalizadas.

No es la primera vez que uno de los municipios afectados solicitan que las administraciones superiores se hagan cargo de obras de reparación ya que los ayuntamientos afectados por la dana se encuentran con un gran volumen de actuaciones y les resulta más difícil de gestionar.

Mazón ha incidido en el compromiso del Consell con la recuperación de Aldaia, con una inversión superior a los 40 millones de euros para reparar los daños ocasionados en distintas infraestructuras, que se suman a los 29 millones de euros en ayudas directas.

En este sentido, cabe resaltar más 12,5 millones de euros por pérdida de vehículo, 6,9 millones de euros en ayudas urgentes para bienes de primera necesidad y 5,8 millones de euros para la reactivación de la actividad económica, entre otras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  4. 4 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  5. 5 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  8. 8

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell reparará el acceso al Bonaire que cruza el barranco de la Saleta

El Consell reparará el acceso al Bonaire que cruza el barranco de la Saleta