El Consell reparará el acceso al Bonaire que cruza el barranco de la Saleta Aldaia cederá las competencias para que la Generalitat asuma estas obras por vía de emergencia

A. Talavera Alzira Viernes, 8 de agosto 2025, 14:23 | Actualizado 14:40h.

La Generalitat asumirá la reparación del acceso al Centro Comercial de Bonaire en Aldaia, de titularidad municipal. El presidente del Consell, Carlos Mazón, acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con la concejal de Urbanismo de Aldaia, Mónica Trujillo, para seguir dando respuesta a las necesidades del municipio tras las riadas.

En este encuentro se ha ratificado el compromiso del Consell para asumir las competencias para la adecuación de esta infraestructura que parte de la carretera CV-410 y cruza el barranco de la Saleta mediante un puente.

Mazón ha resaltado que la actuación se acometerá por emergencia para permitir la apertura del vial en condiciones adecuadas de seguridad «lo antes posible» y mejorar la conectividad del área comercial del municipio, el cual ha considerado «un motor de la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana».

La rehabilitación se incorporará al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat en el que asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones con una inversión de 50 millones de euros.

El presidente ha subrayado la importancia de la coordinación entre las administraciones para seguir avanzando en la reconstrucción, al tiempo que ha puesto en valor las actuaciones acometidas por la Generalitat en Aldaia como la reparación de la CV-410, CV-403 y CV-36, de titularidad autonómica, la rehabilitación de la red viaria local como las pasarelas peatonales sobre el barranco de la Saleta, el paso superior en la misma rambla, y el puente Camí Coscollar, además de la rehabilitación en centros de salud del municipio con una dotación de cerca de un millón de euros. Todas estas iniciativas ya están finalizadas.

No es la primera vez que uno de los municipios afectados solicitan que las administraciones superiores se hagan cargo de obras de reparación ya que los ayuntamientos afectados por la dana se encuentran con un gran volumen de actuaciones y les resulta más difícil de gestionar.

Mazón ha incidido en el compromiso del Consell con la recuperación de Aldaia, con una inversión superior a los 40 millones de euros para reparar los daños ocasionados en distintas infraestructuras, que se suman a los 29 millones de euros en ayudas directas.

En este sentido, cabe resaltar más 12,5 millones de euros por pérdida de vehículo, 6,9 millones de euros en ayudas urgentes para bienes de primera necesidad y 5,8 millones de euros para la reactivación de la actividad económica, entre otras.