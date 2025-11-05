«Comprar vivienda a pesar del riesgo» En una de las zonas más castigadas por la DANA de 2024, una promoción en el barranco de la Rambleta agota sus pisos pese a estar en un punto negro de inundación

Nacho Roca Albal Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

En uno de los tramos más castigados por la dana del 29 de octubre de 2024 entre Albal y Catarroja, donde el agua arrasó garajes, bajos y viviendas enteras, hoy se levantan nuevos bloques de pisos que, contra todo pronóstico, se han agotando sus viviendas. En la zona de Pelayo, en la parte correspondiente a Albal, la promoción más reciente ha colgado ya el cartel de «vendido». El miedo a las inundaciones parece no haber frenado el apetito inmobiliario.

El edificio, situado en el margen derecho del barranco de la Rambleta en su tramo de Camí Real, se encuentra en una de las áreas marcadas en negro en los mapas de riesgo. Aun así, las viviendas se han vendido en cuestión de meses. La promoción, que ofrece pisos de una, dos y tres habitaciones con garaje y trastero, ha atraído, al parecer, a inversores que buscan aprovechar la revalorización del mercado.

Según explica el arquitecto municipal de Xirivella, Rafa Conejero, en suelos ya urbanos, la ley no impide edificar, pero sí recomienda que las viviendas estén por encima de la cota de inundación. Como recuerda Conejero, «no se puede obligar a nadie a no construir donde ya tiene derechos adquiridos».

Según parece, la planta baja se destina únicamente a garajes, y las viviendas residenciales comienzan en el primer piso. «Es una medida de precaución. Si vuelve a inundarse, el agua entrará solo en la parte baja, donde no vive nadie», comentan los vecinos. Esta estrategia coincide con las recomendaciones técnicas del Real Decreto 638/2016 sobre inundaciones, que señala que el uso residencial debe colocarse por encima de la cota estimada de inundación y debe existir evacuación ascendente.

Pero el arquitecto también advierte que no basta con elevar la vivienda unos metros. «Cuando el agua baja con fuerza, arrastra coches y objetos pesados. Los pilares de los edificios están pensados para cargas estáticas, no para soportar impactos de vehículos flotando», señala. Por ello, recomienda reforzar la planta baja en zonas así: «No es una obligación legal, pero sí una cuestión de sentido común. Hemos visto cómo coches acumulados golpeaban muros como si fueran arietes».

El origen del problema está en una planificación urbana heredada. Durante décadas, los planes generales de los municipios de l'Horta Sud permitieron urbanizar zonas de rambla y barranco sin considerar plenamente el riesgo de inundación. «Ahora es muy difícil revertirlo», admite Conejero. «No puedes quitar derechos adquiridos. Sería un lío jurídico y económico enorme para los ayuntamientos».

Así, en ese edificio entre Catarroja y Albal se cristaliza una contradicción: cumple la ley, pero se levanta sobre suelo que el agua ya reclamó. «Lo que vemos aquí no es ilegal, pero sí una advertencia de lo que no deberíamos repetir», concluye el arquitecto.