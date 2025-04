Colapsa una medianera en Alfafar tras meses de inacción administrativa tras la dana

Nacho Roca Alfafar Miércoles, 2 de abril 2025, 17:34 Comenta Compartir

Un muro en una de las casas abandonadas de Alfafar se ha derrumbado. Gran parte de la medianera trasera de un edificio colapsó en la calle Hernán Cortés de Alfafar, en la madrugada del domingo al lunes, en torno a las 00:15 horas. La estructura, afectada desde hace meses por los estragos de la dana, se desplomó sin dejar víctimas, pero provocando importantes daños materiales. Al menos dos vehículos estacionados en la zona resultaron dañados.

Una vecina de la zona, testigo directa del suceso, relata que «el ruido fue extremo, nos despertamos todos pensando que había explotado algo». Lo que había ocurrido, en realidad, era el derrumbe total de la medianera trasera de un solar que se encontraba en estado de deterioro desde hacía meses. «Ya lo habíamos denunciado, esto se veía venir. Desde la dana, aquello estaba mal y nadie hizo nada».

Según explica esta residente, el espacio no estaba originalmente en ruinas: «Era un parking, y estaba bien. Pero tras la dana se cayó parte de la fachada, y desde entonces no han hecho nada por asegurar la zona».

Los vecinos retiraron lodo y escombros en sus propiedades tras el temporal, pero la parcela siniestrada quedó intacta. «Nos dijeron que no se podía entrar porque había riesgo de derrumbe. Pero al final entramos nosotros y voluntarios para limpiar algo, porque había hasta peligro para la salud». Incluso, según apunta la vecina, se tuvo que recurrir al Ejército para retirar vehículos abandonados.

Durante estos meses, aseguran los vecinos de la casa abandonada, que no se han realizado trabajos de limpieza ni apuntalamiento. «Nos dijeron que estaban esperando la licencia de derribo del Ayuntamiento. Pero la licencia no llegaba, y al final ha pasado». El desplome, que se produjo de madrugada, ha afectado a dos vehículos, uno de ellos gravemente. «Podía haber sido mucho peor. Esa zona no estaba vallada, ni señalizada como zona de riesgo. Por ahí pasa gente todos los días», lamenta esta vecina.

Los vecinos reclaman ahora explicaciones tanto al propietario del solar como al Ayuntamiento. «No es solo por lo que ha pasado, es por lo que podría haber pasado. Y porque aún queda mucho escombro, cascotes y peligro en la zona», señalan los vecinos.

