Limpieza del interior de algunos vasos de piscina en el centro deportivo. LP

El Centro Deportivo de Picanya tendrá una planta superior como refugio en caso de inundaciones

El Ayuntamiento subsana partes de la memoria antes de sacar a concurso las obras por 4,5 millones

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:58

Comenta

El Ayuntamiento de Picanya invertirá 4,5 millones de euros en la reconstrucción del centro cubierto y la piscina municipal, situado en el paseo Primavera, ... 1. La memoria ya ha sido devuelta por el Gobierno con una serie de requerimientos en los trabaja ahora el gobierno municipal, que ha avanzado una novedad en el diseño del inmueble: contará con una primera planta destinada a ser un refugio en caso de inundaciones.

