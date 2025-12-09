El Centro Deportivo de Picanya tendrá una planta superior como refugio en caso de inundaciones

El Ayuntamiento de Picanya invertirá 4,5 millones de euros en la reconstrucción del centro cubierto y la piscina municipal, situado en el paseo Primavera, ... 1. La memoria ya ha sido devuelta por el Gobierno con una serie de requerimientos en los trabaja ahora el gobierno municipal, que ha avanzado una novedad en el diseño del inmueble: contará con una primera planta destinada a ser un refugio en caso de inundaciones.

El inmueble quedó gravemente afectado por la dana ocurrida el 29 de octubre del pasado año. El municipio se encuentra en pleno proceso de reconstrucción y los equipamientos deportivos son una parte importante de las dotaciones pendientes de reapertura. Según indicaron fuentes municipales, el proyecto para el centro deportivo pretende la «reparación completa de todas las instalaciones afectadas», con el fin de que los usuarios disfruten de los servicios anteriores al desbordamiento del barranco del Poyo.

Así, se ha incluido en la memoria la renovación de la climatización, los sistemas de depuración de agua, el sistema eléctrico o los vestuarios, entre otros elementos. Los propios vasos de las piscinas quedaron, lógicamente, repletos de agua, fango y arrastres, que personal municipal y grupos de voluntarios se dedicaron a limpiar tras el 29 de octubre.

La novedad en la reconstrucción es lo referente a la primera planta: «Creación de una nueva planta superior para garantizar una evacuación segura en caso de riada y ampliar los espacios útiles», reza un resumen de la memoria en la que ahora trabajan los técnicos municipales.

Esta solución se ha dado en otros municipios en mayor o menor medida. El próximo año, por ejemplo, se ha previsto la apertura de un centro de día y una residencia de mayores en Alfafar, donde se modificó el proyecto inicial para que la plataforma de la planta baja fuera más elevada. Así se espera reducir el riesgo de inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

Volviendo al caso de Picanya, el futuro proyecto de ejecución habla también de mejoras en la accesibilidad y adecuación a la normativa actual. La reconstrucción se adapta a la legislación vigente, uno de los escasos márgenes ofrecidos por el decreto para que las memorias salgan adelante. Las mismas fuentes no precisan qué requerimientos ha enviado el Ministerio de Política Territorial, aunque se confía en poder sacar a licitación las obras antes de que acabe el año.

Otras mejoras para el centro deportivo pasan por la colocación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, así como todo lo relativo a una mejor eficiencia energética. También la renovación del equipamiento para las salas de fitness y el resto de las salas.

El Ayuntamiento tiene en marcha otra memoria para un equipamiento deportivo, en este caso el pabellón deportivo municipal. Al igual que en el centro y la piscina, se está a la espera de la aprobación definitiva de la memoria, un paso obligado antes de sacar a concurso las obras.

La inversión asciende a 617.446 euros y contempla una actuación integral en las instalaciones, pavimentos, la estructura y los cerramientos, además de la retirada de lodos y fangos acumulados en niveles inferiores bajo el forjado sanitario, Se actuará sobre la red interior de evacuación de pluviales y fecales, incluyendo imbornales, pozos y arquetas que presentan desperfectos y obturaciones.

En la estructura se ha detectado la pérdida de protección ignífuga en vigas metálicas, lo que también será subsanado. También se repararán grietas, patologías derivadas del agua estancada y roturas del cerramiento.

