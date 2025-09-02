Catarroja pone a punto sus colegios para el inicio de curso El Ayuntamiento inspecciona los centros afectados por la dana

P. M. VALENCIA Martes, 2 de septiembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

El próximo lunes 8 de septiembre, todo el alumnado de enseñanza obligatoria de Catarroja empezará el curso en el municipio. El pasado viernes se recepcionaron las obras de los tres centros educativos afectados por la dana, el CEIP Juan XXIII, e CEIP Paluzié y el CEIP Vil·la Romana, según informó este martes el Ayuntamiento.

Los trabajos ya están prácticamente terminados, quedando sólo algunas deficiencias menores que, según los responsables de la obra, se resolverán a lo largo de esta semana. También los barracones del IES Berenguer Dalmau están preparados para recibir al alumnado próximo lunes.

Desde el Ayuntamiento de Catarroja indicaron que estarán «muy pendientes para que todo quede correcto y los centros vuelven a la normalidad con las mejores condiciones para el alumnado y la comunidad educativa».

Temas

Catarroja