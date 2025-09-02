Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Revisión de uno de los colegios. LP

Catarroja pone a punto sus colegios para el inicio de curso

El Ayuntamiento inspecciona los centros afectados por la dana

P. M.

VALENCIA

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:50

El próximo lunes 8 de septiembre, todo el alumnado de enseñanza obligatoria de Catarroja empezará el curso en el municipio. El pasado viernes se recepcionaron las obras de los tres centros educativos afectados por la dana, el CEIP Juan XXIII, e CEIP Paluzié y el CEIP Vil·la Romana, según informó este martes el Ayuntamiento.

Los trabajos ya están prácticamente terminados, quedando sólo algunas deficiencias menores que, según los responsables de la obra, se resolverán a lo largo de esta semana. También los barracones del IES Berenguer Dalmau están preparados para recibir al alumnado próximo lunes.

Desde el Ayuntamiento de Catarroja indicaron que estarán «muy pendientes para que todo quede correcto y los centros vuelven a la normalidad con las mejores condiciones para el alumnado y la comunidad educativa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  6. 6 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  9. 9 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  10. 10

    Gourlay recluta a Beltrán tras fallar Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catarroja pone a punto sus colegios para el inicio de curso

Catarroja pone a punto sus colegios para el inicio de curso