Catarroja inaugura el «Rincón de la Memoria», un espacio para el recuerdo y la unión en el Cementerio Municipal El Ayuntamiento crea un lugar simbólico para rendir homenaje a todas las personas fallecidas y recordar especialmente a las víctimas de la dana de 2024

Nacho Roca Catarroja Viernes, 31 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha inaugurado el «Rincón de la Memoria», un espacio simbólico ubicado en el Cementerio Municipal destinado al homenaje y recuerdo de todas las personas fallecidas del municipio. Concebido como un lugar de serenidad y reflexión, permitirá a familiares, amistades y vecinos mantener viva la memoria de sus seres queridos en un entorno cuidado y acogedor.

La iniciativa nace con una sensibilidad especial hacia las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, un episodio que dejó una profunda huella emocional en Catarroja. Sin embargo, el espacio está dedicado a todas las personas del municipio que han perdido la vida, independientemente de las circunstancias de su fallecimiento.

Durante la presentación, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, destacó el valor simbólico del proyecto y su dimensión humana: «Queremos ofrecer a las familias un lugar donde detenerse, conectar y recordar. Este rincón simboliza el respeto y el cariño que como pueblo sentimos hacia quienes ya no están, y muy especialmente hacia las víctimas de la dana. Es una invitación a la memoria compartida, a la unión y al consuelo».

El «Rincón de la Memoria» se articula en torno a una estructura de la que cuelgan dos esferas de metacrilato que protegen esculturas realizadas a mano. Estas piezas recrean pequeños planetas naturales formados con vegetación preservada, musgos y plantas que no necesitan riego, capaces de conservar su color, textura y plasticidad como si siguieran vivas. La composición se enmarca con la silueta del término municipal de Catarroja, que actúa como un abrazo simbólico que acompaña en el recuerdo.

El proyecto también destaca por su compromiso con la sostenibilidad. Los paneles de la estructura están fabricados con fibras residuales de celulosa, un material totalmente circular, y toda la vegetación utilizada procede de procesos de conservación natural que no requieren mantenimiento ni agua.

La instalación ha sido creada junto al equipo de Greenarea, una empresa valenciana con más de quince años de experiencia en el ámbito de la creatividad vegetal artesanal con naturaleza preservada. Su colaboración ha permitido dar forma a un espacio que combina arte, respeto y sostenibilidad para mantener viva la memoria colectiva del municipio.

