Urgente Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
Charla impartida a los docentes por técnicos de la UPV. LP

Catarroja forma a los docentes para que apliquen el Plan de Emergencias

Un equipo coordinado por la UPV se encarga de impartir las charlas

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:12

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Catarroja ha acogido este miércoles una jornada de formación dirigida a los miembros de la comunidad educativa sobre el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN) en centros educativos de todos los niveles.

La sesión ha sido impartida por un equipo multidisciplinar coordinado por la UPV y formado por Carmen Grau Vila, Investigadora de la Universidad de Waseda (Japón); Yaiza Pérez, Dra. en Ciencias Sociales; José Sergio Palencia, Dr. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; y Miguel Ángel Eguibar, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

El estudio identifica debilidades y enumera las acciones a adoptar para estar preparados ante una inundación. «Existen simulacros de incendio, pero no de inundación», señalaron los expertos. Por ello, se proponen las siguientes medidas: una formación anual al profesorado, un protocolo de comunicación oficial, simulacros frecuentes con estudiantes y al menos uno anual con las familias, y un listado de los alumnos más vulnerables. Está previsto que los docentes puedan hacer aportaciones a este estudio, tras lo cual se dará por definitivo ante el Ayuntamiento.

En el PAM-IN se establecen la organización y procedimientos para proteger a la población ante emergencias de inundaciones y recoge los recursos, las zonas de riesgo, rutas de evacuación y procedimientos ante la alerta. El objetivo, según los investigadores, es garantizar la máxima protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y la operatividad de los medios y recursos, municipales y privados, para hacer frente a la emergencia. Se trata de un plan obligatorio para los municipios con nivel de riesgo de inundación alto y medio, como es el caso.

