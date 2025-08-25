Catarroja celebra el Berenar de Sant Miquel como homenaje a las personas mayores La cita, que reunirá a más de un millar de vecinos el 18 de septiembre en la plaza del Mercat, contará con la música en directo de Piedras Azules y abrirá el calendario sénior del municipio.

Nacho Roca Catarroja Lunes, 25 de agosto 2025, 10:09

Catarroja volverá a rendir homenaje a sus mayores con el tradicional Berenar de Sant Miquel, un encuentro organizado por la Concejalía de Personas Mayores que se ha convertido en uno de los actos más multitudinarios y emotivos de las fiestas patronales. La cita tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, a las 19.30 horas, en la plaza del Mercat, y reunirá a más de un millar de personas sénior de la localidad.

La jornada, que contará con la actuación en directo del grupo Piedras Azules, es un reconocimiento a quienes han sido protagonistas de la vida social y cultural del municipio durante décadas.

El vicealcalde y concejal de Personas Mayores, Jesús Monzó, ha subrayado la importancia de este encuentro, que este año introduce algunos cambios para adaptar la inversión municipal a la situación vivida tras la DANA. «Queremos que esta merienda siga siendo un punto de encuentro, de recuerdos y de hermandad. Es el día más importante del calendario sénior, porque nuestro compromiso es seguir homenajeando a nuestras personas mayores como se merecen», ha destacado.

Los tickets para participar se repartirán los días 7 y 8 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, en el Palau Vivanco y en la Llotgeta. Será necesario presentar el DNI, y cada persona podrá recoger, además del suyo, hasta cinco tickets más para otras personas empadronadas en Catarroja mayores de 65 años.

«El reparto de tickets marca el inicio de una serie de actividades que hemos preparado con mucho cariño. Queremos que nuestros mayores disfruten de momentos lúdicos y culturales, y que sientan el reconocimiento de todo el pueblo de Catarroja», ha añadido Monzó.

Una vez finalizadas las fiestas de Sant Miquel, la Concejalía de Personas Mayores retomará la actividad con la Semana de las Personas Mayores, que comenzará el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. En esas fechas se dará a conocer la programación sénior para el curso 2025-2026, con propuestas de envejecimiento activo que incluirán talleres, actividades de ocio y salud, y nuevos espacios de participación y convivencia para los vecinos de más edad.