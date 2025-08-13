Catarroja atiende a más de 2.600 personas con necesidades sociales tras la dana Bienestar Social también presta apoyo emocional a unos 300 vecinos afectados por las inundaciones

A. T. Alzira Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:12 Comenta Compartir

La Concejalía de Bienestar Social de Catarroja intensifica su actividad para dar respuesta al incremento de demandas provocadas por la dana del pasado 29 de octubre. Desde diciembre de 2024, se ha atendido a 2.676 personas con necesidades sociales y casi 300 vecinos han recibido acompañamiento emocional especializado.

La atención incluye la cobertura de necesidades básicas (alimentación, higiene, alojamiento), la gestión de alternativas residenciales, el apoyo a adolescentes con dificultades educativas y la puesta en marcha de talleres y servicios de atención psicológica individual.

Desde abril de 2025, el nuevo servicio de triaje social permite dar cita con un profesional de trabajo social en un máximo de 24 horas, con un total de 992 citas atendidas en este periodo.

La concejal de Bienestar Social, Núria Blanch, subraya que «la prioridad ha sido estar al lado de las personas, no solo en el aspecto material, sino también en el apoyo emocional, fundamental para la recuperación de nuestra comunidad después de una situación tan dura como la vivida».

El acompañamiento psicológico a la población adulta tiene un papel clave. Tras detectar un aumento de casos de ansiedad, insomnio y alteraciones alimentarias, se han impartido talleres de gestión del estrés y se ha ofrecido atención individualizada. La colaboración con entidades del tercer sector ha sido fundamental para reforzar la atención a colectivos vulnerables como personas migrantes, mujeres víctimas de violencia o familias con dificultades, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicosocial y atención especializada, que seguirán incrementándose y adaptándose a las necesidades que surjan.