Catarroja agiliza la eliminación de las islas de contenedores soterrados El Ayuntamiento refuerza la puesta a punto del entorno de los colegios para el inicio del curso escolar

Paco Moreno Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja informó este jueves de una nueva actualización de los trabajos de eliminación de las islas de contenedores soterrados en el municipio, inutilizados por completo debido a las inundaciones de la dana. Tras el 29 de octubre, la decisión del Consistorio fue sustituir estas instalaciones por otras a cota de calle. En total, se ha retirado ya 26 de estos depósitos y están en ejecución otros nueve en distintas calles.

Esto supone la retirada de toda la maquina y el cubrimiento de las zanjas con pavimento de acera. Fue una de las noticias que dio el Cecopal, organismo para tratar la reconstrucción en el municipio y donde se trataron también asuntos como las tareas por parte del personal del Plan de Empleo DANA. Se están priorizando las zonas alrededor de centros educativos y se trabaja en los colegios con la pintura o reposición de pizarras, entre otros elementos antes del inicio del curso escolar el próxino día 8.

En cuanto a los trabajos en la vía pública, lo más llamativo es la retirada de residuos y basuras, producto de las numerosas reformas que se hacen en comercios y viviendas. Catarroja es uno de los municipios que se ha acogido a las ayudas del Consell para el traslado de vertederos que han ido creciendo por este motivo.

El Cecopal también revisó las reposiciones de mobiliario urbano y pintura vial por todo el municipio, así como las tareas de señalización en la vía pública y preparación para las fiestas.

La Policía Local continúa avisando a los vehículos que están mal estacionados, por lo que se evitan las multas en la medida de lo posible ante el número de aparcamientos subterráneos todavía pendientes de reapertura. «Se ruega hacer uso de las zonas de estacionamiento habilitadas», indicaron fuentes municipales, quienes destacaron que Servicios Sociales continúa con seguimientos y tramitación de ayudas.

Temas

DANA

Catarroja