El canal de la Saleta en Aldaia sigue con oposición vecinal al intentar alegaciones masivas

El Ministerio de Transición Ecológica quiere iniciar las obras de conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce en el primer trimestre de ... 2026, aunque no hay unanimidad en Aldaia con esa infraestructura, la primera de calado tras la dana y que requerirá una inversión de 98 millones de euros. La asociación de vecinos Barrio del Cristo trata de impulsar una campaña masiva de alegaciones para hacer notar su rechazo al plan.

Consideran que el canal es un riesgo para los barrios del entorno, dado que puede colapsar y agravar las inundaciones. Los arrastres central las preocupaciones de los residentes, por lo que demandan que se suspenda. El estudio de integración paisajística recibió un total de 41 alegaciones por particulares, entidades sociales, administraciones locales y autonómicas, así como colectivos ecologistas y vecinales. Ahora se quiere que sean más, en la fase de expropiaciones, al considerar fuentes vecinales que es la «última oportunidad» para que se haga notar la oposición a esta alternativa.

Como se sabe, la conexión de la Saleta con el nuevo cauce se hará a través de un canal, primero subterráneo y luego en superficie, siendo el primero de 3.902 metros de longitud y el segundo de 2.995 metros. La parte soterrada se iniciará un poco antes de la rotonda que enlaza la CV-410 con el acceso a Aldaia, mientras que después de pasar por el casco urbano en dirección al nuevo cauce saldrá a la superfie como una especie de corredor verde, hasta desaguar en el Plan Sur.

Se trata de un proyecto iniciado hace un par de décadas, aunque por distintas razones no se ha ejecutado. Entre las que predominaron en ese plazo, destacan las pegas por su afección a la huerta, algo que ahora no ocurre. Los datos de la tremenda dana del pasado año, que asoló Aldaia, han obligado a mejorar la capacidad del canal de 100 a 130 metros cúbicos por segundo.

La oposición vecinal reivindica que la solución al riesgo de inundación de esta localidad de l'Horta se encuentra aguas arriba, lo que ya expresaron en unas anteriores alegaciones. Citaron entonces la necesidad de hacer balsas de laminación alrededor del barranco del Poyo y del barranco del Pozalet. El Ministerio de Transición Ecológica ha incluido precisamente en su plan de reconstrucción cuatro zonas alrededor del by-pass y la A-3 con este cometido, almacenar agua.

Aún así, ha mantenido la conexión de la Saleta con el nuevo cauce, de la misma manera que sostiene la conveniencia de hacer lo mismo en el Poyo entre Picanya y Paiporta, un canal que saldrá hacia el Plan Sur. No obstante, esto está más retrasado.

Del proyecto de la conexión de la Saleta se sabe todo, incluso que se acondicionarán 700 metros de barranco aguas arriba, entre el puente de la A-3 y las proximidades de Aldaia. En el documento aparece también que habrá rampas para bajar maquinaria hacia el canal soterrado, además de siete zonas con trampillas en las calles y solares por donde pase, con el objeto de que los equipos puedan entrar si es necesario en caso de avenida de aguas.

El plan que ha salido a exposición al público precisa también que no será necesario cortar al tráfico la V-30 cuando se construya un puente de 30 metros de longitud, con el fin de que por debajo pueda salir el canal y desaguar el caudal. La circulación aprovechará pequeños desvíos. Por último, el paso por debajo de la línea de Cercanías se hará con una hinca, con lo que tampoco afectará al tráfico ferroviario según los redactores del plan.