Tramo de la Saleta junto a la A-3 que será reformado. LP

El canal de la Saleta en Aldaia sigue con oposición vecinal al intentar alegaciones masivas

El proyecto prevé siete zonas de accesos en la parte subterráneo en caso de una dana y la adecuación de la parte alta del barranco

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:53

El Ministerio de Transición Ecológica quiere iniciar las obras de conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce en el primer trimestre de ... 2026, aunque no hay unanimidad en Aldaia con esa infraestructura, la primera de calado tras la dana y que requerirá una inversión de 98 millones de euros. La asociación de vecinos Barrio del Cristo trata de impulsar una campaña masiva de alegaciones para hacer notar su rechazo al plan.

