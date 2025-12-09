Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El belenista Pedro Ródenas junto al belén de San Nicolás afectado por la dana. N.Roca.

Los belenistas ante la tradición, el oficio y la dana

Cuatro de los artesanos comparten sus reflexiones sobre los nacimientos navideños hechos a mano, con paciencia, con tierra, con barro y con cariño

Nacho Roca

Catarroja

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

En Torrent, Albal, Alfafar y Meliana trabajan en silencio cuatro hombres que moldean barro, tallan corcho y encienden pequeñas luces para que, cada diciembre, miles ... de personas se emocionen frente a un nacimiento. Sus manos contienen saberes antiguos y soluciones cotidianas, mezclas de tierra para paredes, cortes precisos en corcho, cables diminutos para una luz que indica la hora de la Anunciación.

