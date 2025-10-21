Alfafar se refuerza con drones para vigilancia y alertas a la población La Policía Local tendrá una oficina móvil de atención a la ciudadanía

La Policía Local de Alfafar ha presentado este martes una renovación integral de sus sistemas de vigilancia, patrullaje y equipamiento, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la eficacia operativa del cuerpo. Al acto ha asistido también el equipo de gobierno del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde, Juan Ramón Adsuara.

Durante la presentación se han dado a conocer las nuevas unidades de patrulla, entre ellas una oficina móvil de asistencia ciudadana, que recorrerá de forma regular los barrios, plazas y zonas peatonales de Alfafar, acercando los servicios policiales a pie de calle y mejorando la atención directa a los vecinos y vecinas.

Uno de los grandes avances tecnológicos incorporados son dos drones de última generación, equipados con cámara térmica, visión nocturna y megafonía, que permitirán realizar vigilancia aérea, control del tráfico y comunicación con la ciudadanía desde el cielo de Alfafar. Estos nuevos dispositivos ampliarán la capacidad de actuación de la Policía Local en operativos especiales, emergencias y eventos multitudinarios.

Además, se ha renovado el equipamiento personal de los agentes con nuevas bodycams de alta definición, que registran en tiempo real las intervenciones, garantizando la transparencia, la seguridad y el cumplimiento de los protocolos de actuación. También se han incorporado «tasers» de última generación, una herramienta no letal que mejora la capacidad de respuesta en situaciones de riesgo.

Las nuevas unidades de patrulla están equipadas con desfibriladores y con los últimos sistemas de reanimación cardiopulmonar (RCP), consolidando a Alfafar como una ciudad cardioprotegida. Asimismo, incluyen un puente de señalización con pantalla electrónica desplegable en el techo, reforzando la visibilidad y la capacidad de información de los vehículos en operativos y situaciones de emergencia.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que «apostar por la tecnología y por dotar a nuestra Policía Local de los mejores recursos es apostar por la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Hoy damos un paso más hacia un municipio más seguro y preparado».

Esta presentación forma parte del plan del Ayuntamiento de Alfafar para seguir mejorando los medios materiales y tecnológicos del cuerpo policial, consolidando un modelo de seguridad moderno, eficiente y adaptado a las necesidades del municipio.

