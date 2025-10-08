Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Nuevas averías en el paso a nivel de Alfafar vuelven a provocar retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías
Paso a nivel de Alfafar sin una barrera bajada.
Paso a nivel de Alfafar sin una barrera bajada. LP

Alfafar se plantea cobrar a Adif por los servicios policiales durante las averías del paso a nivel

Las constantes averías en el paso a nivel de Alfafar, que obligan a desplegar patrullas para regular el tráfico, han llevado al Ayuntamiento a plantearse cobrar a Adif por los servicios policiales prestados cada vez que el sistema de control de las barreras deja de funcionar.

Nacho Roca

Alfafar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:58

«Cada vez que el paso a nivel falla, el cruce queda sin protección y tenemos que enviar agentes para ordenar el tráfico. Eso consume recursos municipales y resta efectivos de otros servicios esenciales», ha denunciado el alcalde, Juan Ramón Adsuara, quien advierte que el consistorio «se está planteando cobrar a Adif por estos servicios». El primer edil lanza esta posibilidad tras el último incidente, ocurrido este martes, en plena alerta amarilla por lluvias, cuando una patrulla tuvo que destinarse al paso a nivel «en lugar de estar pendiente de la evolución de las lluvias o de una posible DANA, del alcantarillado o de cualquier otra emergencia».

El nuevo fallo, que ha vuelto a dejar sin servicio las barreras y ha provocado retrasos y cancelaciones en las líneas C1 y C2 de Cercanías, supone ya el tercer incidente en menos de diez días en uno de los puntos más conflictivos del área metropolitana de València. Renfe ha confirmado que el cruce permaneció «sin protección» y que los trenes circularon con precaución mientras los técnicos de Adif trabajaban para restablecer la normalidad.

Las continuas averías han reavivado las críticas vecinales y las exigencias de una solución definitiva. Tanto el alcalde como la Plataforma pel Soterrament de les Vies de Alfafar coinciden en que el soterramiento de las vías es la única medida capaz de eliminar un punto negro que divide el municipio y genera continuas molestias y riesgos.

La escena de barreras levantadas, trenes parados y conductores confundidos, se repite con demasiada frecuencia en Alfafar. Una situación que los vecinos consideran insostenible y que ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad urgente de soterrar las vías, una reclamación histórica que, de momento, sigue sin calendario ni compromiso firme.

