Alfafar negocia habilitar aparcamientos en solares privados al seguir garajes cerrados

Alfafar es el quinto municipio de los que sufrieron la dana que contabilizó más vehículos dañados, al alcanzar los 10.072 casos. Este dato y posición da idea de la densidad del parque móvil en el municipio como de las necesidades de sus vecinos en la reconstrucción. Y ante eso, el Ayuntamiento ha tenido que tomar decisiones.

«Hemos detectado que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de Alfafar es la falta de aparcamiento, especialmente después de la dana, ya que todavía hay muchos garajes inhabilitados», indicaron fuentes municipales. Alfafar tiene una superficie de 10,1 kilómetros cuadrados y una población que supera los 22.000 habitantes.

Las mismas fuentes precisaron que a la vista de la preocupación vecinal «estamos desarrollando un plan de acción integral en todos los barrios, que consiste en identificar parcelas y solares disponibles para alcanzar acuerdos y convenios con sus propietarios». Se trata de localizar en la periferia espacio para adecuarlos, aunque sea de una manera provisional, como parkings.

No es tarea fácil, dado que el casco urbano está muy consolidado, casi colmatado, aunque el propósito es que de esa manera «buscamos aumentar el número de plazas de aparcamiento y los metros cuadrados destinados a este uso en todo el municipio. En cada barrio contamos con diferentes puntos en estudio para poder hacerlo realidad».

El alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, incidió en este asunto en su última intervención donde dio cuenta de los proyectos de reconstrucción que tiene en marcha su gobierno. Habló entre otras cuestiones de memorias aprobadas para las zonas verdes de Alfalares y Orba por valor desiete millones de euros, mientras se ultiman las del resto del centro urbano. También de la restauración de la Alquería del Pi para la recuperación del patrimonio cultural del municipio. Y por último, del convenio que quiere promover el Ayuntamiento con propietarios de solares para la creación de parking en los distintos barrios.

Los problemas de estacionamiento no se limitan a Alfafar. El regreso de las multas de tráfico después de un año haciendo la «vista gorda» ha traído muchas quejas en otras localidades, sobre todo porque quedan aparcamientos de vecinos todavía sin poder reabrir. En todo caso, el criterio de los gobiernos municipales es que sólo se sanciones las infracciones más graves.

