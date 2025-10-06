Albal celebra el talento repostero local en el Concurso de Sant Donís 2025 David Esteve y Pastelería Galán triunfan en un certamen que premia la creatividad y la resiliencia de los maestros artesanos del municipio

Nacho Roca Albal Lunes, 6 de octubre 2025, 15:59

Albal vuelve a ser sinónimo de talento y dulzura. Dos de sus reposterías más reconocidas, David Esteve Pastisseria y Pastelería Galán, han cosechado importantes éxitos en el Concurso de Sant Donís 2025, organizado por el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia.

El pastelero David Esteve, natural de Albal y con obrador en la calle Burriana de Valencia, logró un doblete al imponerse en las categorías de Mejor Mocaorà y Mejor Escaparate, este último por una espectacular reproducción en mazapán de la Iglesia de San Nicolás. «Sentimos un gran cariño por esta iglesia y queríamos rendirle homenaje. Llevamos semanas trabajando en los colores y los dibujos para que cada detalle fuera fiel a la realidad», explicó Esteve, visiblemente emocionado por el reconocimiento.

En la categoría de Mejor Mocaorà, el segundo premio fue para Pastelería Galán, situada en la Avinguda de les Corts Valencianes de Albal, donde el maestro José Vicente Galán volvió a sorprender al jurado con su dominio de la tradición repostera valenciana. El tercer premio recayó en el Horno San Antonio, que además obtuvo el segundo puesto en Ornamentación Comercial, mientras que Galán se llevó el tercer galardón en esa misma modalidad.

Más allá de los premios, la historia de Pastelería Galán encierra este año un valor especial. El obrador, gravemente afectado por la dana del 29 de octubre, ha conseguido rehacerse con esfuerzo y constancia, demostrando que el talento y la pasión pueden con todo. «Después de todo lo que hemos pasado, este reconocimiento tiene un sabor muy especial. Sentimos el apoyo de nuestros clientes y su cariño, que nos han ayudado a seguir adelante», expresó Galán.

La concejala de Comercio de Albal, Raquel García, destacó la importancia de estos reconocimientos: «Nos sentimos muy orgullosos del talento de nuestros reposteros. Los éxitos de David Esteve y de Pastelería Galán ponen en valor la creatividad y el compromiso de nuestro comercio local».

La edición de este año del Concurso de Sant Donís confirma una vez más que Albal es un referente en la tradición repostera valenciana, donde la pasión, la técnica y el espíritu de superación siguen endulzando cada rincón del municipio.

Temas

Albal