Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Dos jóvenes pasan junto a una de las cabinas instaladas en Alaquàs. IRENE MARSILLA

Alaquàs activa cabinas con información meteorológica y avisos de emergencias

Los 12 dispositivos están en servicio e incluyen teléfonos que conectan con el 112 y cámaras de videovigilancia para la Policía Local

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:27

Comenta

El Ayuntamiento de Alaquàs ya tiene en servicio las 12 cabinas instaladas por una empresa (CabinPaq es el nombre comercial), que ofrecen a los vecinos ... entre otros servicios información meteorológica sobre la velocidad del viento y las precipitaciones, además de servir de soporte para alertas de los partes de emergencias relacionados con el riesgo de inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

