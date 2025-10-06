Alaquàs activa cabinas con información meteorológica y avisos de emergencias

El Ayuntamiento de Alaquàs ya tiene en servicio las 12 cabinas instaladas por una empresa (CabinPaq es el nombre comercial), que ofrecen a los vecinos ... entre otros servicios información meteorológica sobre la velocidad del viento y las precipitaciones, además de servir de soporte para alertas de los partes de emergencias relacionados con el riesgo de inundaciones.

El alcalde de la localidad, Toni Saura, indicó que el dispositivo ya fue utilizado con motivo de las últimas alertas meteorológicas, que llegaron a nivel rojo en parte de la provincia de Valencia. Alaquàs es, salvo error, el primer municipio dana en contar con este servicio para los vecinos.

Las 12 cabinas incluyen un teléfono para llamar al 112 de Emergencias, además de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local. Están destinadas a ofrecer «refugio» en una situación de inseguridad ciudadana, dado que cuentan con una cámara de videovigilancia. El sistema tiene un coste cero para el Consistorio y a cambio la empresa tiene una concesión de unas tres décadas para utilizar parte del espacio como taquillas para paquetes de venta online.

Saura indicó que esta red de dispositivos, de los que funcionan nueve a pleno rendimiento y otros tres están pendientes por distintos motivos, se completará con otro de megafonía en los que los aparatos sean autónomos, es decir, cuenten con baterías alimentadas a través de placas solares, de tal manera que pueden seguir prestando servicio a pesar de cortes eléctricos. «Servirán sólo para las emergencias, no serán utilizados para otros cometidos como los bandos», dijo.

Alaquàs dispone de plan de emergencias desde 2016 para inundaciones, un documento actualizado en abril de 2024. «Haremos una revisión del plan porque por ejemplo el Ayuntamiento está como lugar de reunión del Cecopal y no pudimos utilizarlo en la dana, pro lo que tuvimos que estar en el retén de la Policía Local», citó como ejemplo.

Del sistema de información dispuesto, indicó que es como «una cabina telefónica pero del siglo XXI, lo que tienes es una estación meteorológica, con lo que sabes en cualquier momento en 12 puntos de la población el viento y la lluvia que está sucediendo en ese momento».

Fuera de eso, el usuario recibe también información sobre la contaminación ambiental. En ese mobiliario, se puede también cargar móviles y hay wi-fi. «Los mismos avisos que ponemos en las redes sociales aparecen también en esa pantalla», comentó.

El concejal de Urbanismo, Javier Marqués, señaló que en las tres que faltan por conectar se solucionarán los problemas técnicos «en unos días», para unas obras iniciadas el pasado agosto y para lo que se ha buscado lugares estratégicos, de gran afluencia de vecinos o zonas que necesitan mayor seguridad ciudadana por las noches, como el entorno del polideportivo municipal.

«Cada una de ellas da la información del lugar en el que está instalada», dijo el edil para señalar la precisión con la que se ha trabajado en el proyecto. La contaminación acústica es otro de los datos que se muestran. «Cada una es independiente y funciona como una estación meteorológica», explicó.

Toda la información se encuentra en una pantalla táctil, a través de la cual se puede navegar buscando la información que le interese a cada vecino, incluida la turística. En otro de los lados de la cabina funciona una pantalla de gran tamaño y resolución, donde se plasmarán los avisos de emergencias como se hizo recientemente. «Están hechas con materiales antivandalismo», precisó, para insistir en que las cámaras de vigilancia son de «360 grados» para ver todo el entorno.