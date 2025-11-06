Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Visita de obras este jueves en Alcàsser. LP

Agricultura destina 10,2 millones a mejorar los cauces urbanos en l'Horta Sud

Barrachina destaca las obras de Consell a pesar de tratarse de una competencia del Gobierno

P. M.

VALENCIA

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:38

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, junto con la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, han visitado este jueves las obras de recuperación de los márgenes del barranco de Picassent a su paso por el casco urbano de Alcàsser, en una actuación que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y forma parte del plan de actuaciones de defensa frente a posibles inundaciones que impulsa la Generalitat.

Durante la visita, el conseller ha destacado que «estas actuaciones son fundamentales para recuperar la seguridad en los cauces urbanos y proteger a la ciudadanía frente a posibles inundaciones. La Generalitat no solo trabaja en la reparación de los daños, sino también en la prevención y la reducción de riesgos».

La inversión total prevista por la Generalitat asciende a 29 millones de euros, con intervenciones en 28 municipios de la Hoya de Buñol, l'Horta Sud, la Ribera Alta, Los Serranos, la Plana de Utiel-Requena y el Camp de Túria. Barrachina ha subrayado que, «con este plan, reforzamos la seguridad de nuestros pueblos y apoyamos a los ayuntamientos en la recuperación de sus infraestructuras tras los episodios de lluvias intensas».

El conseller ha recordado que, aunque la competencia sobre los cauces corresponde al Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat mantiene su compromiso con los municipios. «Estas obras representan un respaldo a las administraciones locales, porque queremos acelerar la recuperación y garantizar la protección de las personas».

La actuación en Alcàsser incluye la reconstrucción y refuerzo de los márgenes del barranco, así como la estabilización de taludes y mejora de la capacidad de evacuación del cauce en las zonas próximas al núcleo urbano.

En la comarca de l'Horta Sud, la Conselleria desarrolla diversas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad hidráulica y la capacidad de evacuación de los cauces que alcanzan una inversión total de 10,2 millones de euros.

Entre ellas, destaca la reconstrucción de los márgenes del barranco de Picassent en Alcàsser, con una inversión de 1,2 millones de euros. En Beniparrell, se ejecutan tres obras de mejora hidráulica por valor de 479.676 euros, mientras que en Catarroja se acometen rellenos y reparaciones en los elementos de contención de riberas, con un presupuesto de 279.736 euros.

En Picassent, las actuaciones se centran en la estabilización de taludes, con una inversión de 505.468 euros; y en Torrent se realizan tres obras de encauzamiento y defensa frente a avenidas que suman 7.884.998 euros. Además, en las pedanías de sur de Valencia se llevan a cabo cinco intervenciones de mantenimiento y limpieza de cauces, con una inversión de 76.827 euros.

