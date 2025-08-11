ACRE recupera 170 piezas patrimoniales de familias afectadas por la dana en l'horta sud Un proyecto pionero financiado por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y nueve ayuntamientos

Nacho Roca L'Horta Sud Lunes, 11 de agosto 2025, 11:12 Comenta Compartir

La Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para la recuperación de patrimonio familiar afectado por la dana en l'Horta Sud. En esta primera fase, se han rescatado 170 piezas de valor histórico y sentimental, pertenecientes a casi 70 familias de la comarca.

La iniciativa, que cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio, representa un avance histórico en la recuperación patrimonial, ya que es la primera vez que se conceden ayudas públicas para intervenir en bienes particulares no catalogados.

Durante la fase de coordinación y difusión, ACRE ha recibido el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de los ayuntamientos de Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Catarroja, Sedaví, Paiporta, Picanya, Torrent y Xirivella. A través de una convocatoria abierta, los vecinos de otras localidades también han podido participar.

Con 387 solicitudes recibidas, un equipo de restauradores especializados de ACRE ha estudiado cada petición, seleccionando un total de 151 piezas para esta fase inicial. Entre ellas, se encuentran abanicos de Aldaia, una colección de miniaturas de Benetússer, litografías de artistas como Manolo Boix y Ripollés, así como objetos singulares como un gramófono antiguo y un clavicordio. Además, se atenderán solicitudes relacionadas con indumentaria tradicional valenciana y mobiliario de época.

Las piezas seleccionadas serán intervenidas durante el verano en talleres especializados. La restauración se centrará en estabilizar los bienes y frenar el deterioro sin realizar una intervención completa, tal como establece el proyecto aprobado por el Ministerio. El proceso estará a cargo de profesionales con titulación oficial, quienes han competido por uno de los 25 lotes establecidos para esta intervención.

Los negocios afectados por la dana han tenido prioridad en la selección y colaboran en el proyecto con una pequeña aportación financiera. Esta iniciativa es un ejemplo de la colaboración entre instituciones públicas y la sociedad civil para la protección del patrimonio cultural.