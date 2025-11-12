Más de 140 empresas junto a la A-3 impulsan una entidad de gestión que mejore el área industrial

Las más de 140 empresas que forman la Asociación Empresarial de Quart de Poblet quieren dar un paso definitivo en la reconstrucción tras la dana ... y han presentado ante el Ayuntamiento de esta localidad una propuesta para crear una Entidad de Gestión y Modernización, que sirva para acometer las mejoras necesarias en el área industrial alrededor de la A-3.

El propósito es, indicaron ayer fuentes de la entidad, hacer frente a todas las necesidades surgidas tras la dana, en especial lo que se refiere a las obras de urbanización pendientes, las políticas de movilidad y todo lo que se refiere a la consolidación de esta área industrial, que ha crecido las últimas décadas en cierta forma desordenada.

Ejemplo de esto último es que no se llegó a tramitar en su día como un PAI, con lo que numerosas calles transversales a las vías de servicio de la A-3 carecen de redes de saneamiento y pluviales, alumbrado o incluso asfaltado y aceras. Esta situación podrá afrontarse, indicaron, de una manera más adecuada como una Entidad de Gestión.

La Generalitat favorece la creación de estos órganos de gestión, sobre todo tras las inundaciones del pasado año que asolaron buena parte de las áreas industriales en los polígonos afectados. «Estas entidades serán las encargadas de identificar y trasladar con rapidez a la Administración las necesidades de las empresas y organizar actuaciones como la reparación de infraestructuras comunes, la adecuación de accesos, la reposición y mantenimiento del suministro eléctrico y la ejecución de tareas de limpieza», indicaron en la Administración autonómica tras la dana.

El Ayuntamiento de Quart ya ha dividido en zonas las obras de urbanización pendientes, por lo que la asociación ha encargado un estudio de costes. Con la Entidad de Gestión, subrayaron, sería más fácil acometer estas obras, dado que dentro del ámbito es suficiente que la mitad más una de las empresas esté de acuerdo con la inversión para que sea aprobada. El área industrial de Quart está dividida en dos zonas, la más cercana al casco urbano y el resto, aunque en principio la iniciativa serviría para aglutinarlas en un solo colectivo.

La reconstrucción marcha a un ritmo lento. Esta misma semana ha empezado la limpieza y reparaciones de unas parcelas de AENA situadas junto a la base de telecomunicaciones de la ONU, mientras que en la zona industrial todavía quedan empresas por cobrar las indemnizaciones de los daños de la avenida de agua del 29 de octubre.

De la importancia de estos polígonos para Quart da constancia el hecho de que el Ayuntamiento ha destinado 14 de los 32 millones de euros concedidos por el Ministerio de Política Territorial. Fuentes del Ayuntamiento de Quart explicaron que el principal objetivo del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Cristina Mora es la recuperación del Polígono Industrial Norte y Sur, y llevar a cabo nuevas actuaciones que permitan su resiliencia ante posibles futuros fenómenos meteorológicos, protegiendo al tejido empresarial y reforzando la seguridad de toda la población que allí trabaja. Por ese motivo, los citados polígonos centran el grueso económico de las inversiones recibidas por el Gobierno para la recuperación.

Así se contempla en el análisis de daños de TRAGSA, proyecto que debe ser revisado por el Ministerio, de quien depende la aprobación de las obras. Según la empresa pública, los daños provocados por la dana se centran en infraestructuras urbanas, zonas que afectan a la superficie de rodadura y algunos elementos de borde de las calles, como fisuras y agrietamientos en calzadas, señalizaciones deterioradas, bordillos fracturados o deteriorados, deformaciones en el firme y arrastres de tierras con acumulación de sedimentos.

La recuperación, a la espera de lo que determine el Ministerio, se centraría en la mejora y adaptación del sistema de drenaje pluvial en ambas zonas con el objetivo de mitigar el riesgo de inundaciones, mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos y promover una gestión sostenible del agua pluvial.