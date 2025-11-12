Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las calles del polígono pendiente de mejoras, tras la dana. IRENE MARSILLA

Más de 140 empresas junto a la A-3 impulsan una entidad de gestión que mejore el área industrial

La asociación de empresarios de Quart lidera la iniciativa, que ya ha sido presentada al Ayuntamiento en busca de una estrategia común

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:19

Las más de 140 empresas que forman la Asociación Empresarial de Quart de Poblet quieren dar un paso definitivo en la reconstrucción tras la dana ... y han presentado ante el Ayuntamiento de esta localidad una propuesta para crear una Entidad de Gestión y Modernización, que sirva para acometer las mejoras necesarias en el área industrial alrededor de la A-3.

