PER VORE MOLTES BARBES I TOPOS...

Poca faena tenen els barbers. I és que, si pocs se tallen el cabell ni se rapen el pel de la cara, a vore quí entra en una barberia, ademés dels que hi van a que els facen el «collet» i aquells atres que de tart en tart allí entren, més per costum que per necessitat, per a que els acurten els quatre pels que els queden.

També és notòria l'absència de topos en les dònes entrades en anys. Eixes que solien vestir de dol, ya que per tindre llarga vida, havien soterrat a molts familiars i, per a recordar-los, de negre duyen la seua roba, i topo i mocador fosc rollat al cap. Digam: ¿quàntes com aquélles, ara ne veem? Ni una. Perque no soles és que ya no s'estila presidir un soterrar en trage obscur, sino que també el topo, en elles ha desaparegut. I encara que per l'edat, el seu monyo el podien lluir blanc, lo mateix el duen pintat de roig, blau que violeta- mentres que les seues netes se'l tinten de blanc. Pero no soles l'us dels colors canvia. Hui, contadetes faldes duen -jovenetes i velles- i sí pantalons vaquers, com els hòmens o els seus nets. Ah, i el mòvil el mouen, a vegades, en la mateixa destrea que tenen en la cuina usant cullerots i gavinets. Aixina que, si no te fixes ben be, no saps quí te va davant: si dòna, jove o vella, o com tú un masclet, ya que, actualment, unes i atres, porten topo i orellals -i braços i cames tatuats- més que ahir solien dur els mariners.

A part dels calps naturals, veus pelats a montó, i penses si serà perque anant d'eixa manera no cal que se pentinen si van al taller, a l'escola o a córrer en un marató i no volen que el seu cabell els tape els ulls i puguen tindre algún tropeçó. Pero tot açò ho comprenc. Per lo que m'he enrecordat que fa uns anys si veyes ad algun jove pelat era perque estava fent la mili, puix tots els atres solien anar ben pentinats,-inclús en un arriba Espanya de cresta-, deixant el seu front ben clar per a poder fer-se la senyal de la creu a l'entrar en l'iglésia.

Total, que tot canvia pel temps. Com pa ne tenim de sobra a molts els resultarien estranys estos refranys: «A pa de quatre dies, fam d'una semana» i «en estómac buit no cap l'alegria." Encara que és igual veritat adés que ara: "ningú és profeta en el seu poble, ni la majoria fòra."