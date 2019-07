Vecinos de Rocafort rechazan el parking en Santa Bárbara por vulnerar un espacio natural Los residentes buscarán reunirse con el Consistorio esta semana para acordar otra zona donde habilitar las plazas de aparcamiento VANESSA HERNÁNDEZ ROCAFORT. Miércoles, 31 julio 2019, 00:20

Poner en valor y proteger el patrimonio histórico que tiene Rocafort. Este es el objetivo de los vecinos que rechazan la construcción de nuevas plazas de aparcamiento en el entorno de Santa Bárbara. Según la redacción del catálogo de bienes patrimoniales del municipio, el viario interno de esta urbanización y la entrada de Santa Bárbara es una unidad paisajística protegida.

«Nuestra lucha busca defender y conservar este espacio natural único», indican los vecinos. En este sentido, dichas fuentes afirman que el proyecto urbanístico, que incluye la rehabilitación del entorno para crear plazas de estacionamiento, incumple la normativa para la protección del patrimonio.

«El catálogo de Rocafort establece que las obras permitidas en este zona son la conservación de los valores naturales, el acondicionamiento y la restauración», apuntan desde el núcleo residencial. En esta línea, aseguran que esta villa es un enclave paisajístico de proyección nacional. «Toda la zona es como una isla verde», señalan. «Mires donde mires Santa Bárbara está rodeada de vegetación. La emblemática ermita y 'La Charca' son reconocidas por su valor intrínseco», agregan.

No obstante, estas declaraciones chocan con los intereses personales de los comerciantes. Como ya adelantó este medio, los propietarios de los locales, ubicados en la plaza de la urbanización, solicitan más espacio para aparcar cerca de los establecimientos. «La falta de plazas está repercutiendo directamente en nuestras ventas», señalaron indignados.

En este sentido, dichas fuentes se refugian en el proyecto urbanístico que se aprobó durante la anterior legislatura. Una iniciativa que contempla la construcción de 90 estacionamientos en la avenida Cortes Valencianas, entre la carretera Godella-Bétera y la propia urbanización Santa Bárbara. Sin embargo, tal como publicó LAS PROVINCIAS, las obras ya han finalizado y sólo se han habilitado 50 espacios, levantando aceras a ambos lados del vial reduciendo las plazas. Una situación que disgustó considerablemente a algunos comerciantes, puesto que fueron los últimos en conocer la modificación del proyecto. «Ni nosotros ni la Policía Local estábamos informados de la reducción de plazas. Este cambio por parte del anterior gobierno del PSPV, fue 'in extremis'», indicaron.

Negociación

Por su parte, fuentes vecinales lo tienen claro. «No es un conflicto entre nosotros y los comerciantes», indican. En esta línea subrayan que, pese a rechazar este parking, no quieren desatar ninguna polémica entre ambas partes. «Entendemos que los propietarios reclamen el espacio que se les prometió, pero hay que buscar una solución intermedia que se ajuste al catálogo de protección».

En este sentido, fuentes de la urbanización adelantaron que se han puesto en contacto con varios comerciantes con el objetivo de buscar alternativas al parking de Santa Bárbara. «Tenemos que respetar el patrimonio paisajístico de Rocafort, es importante proteger los pocos vestigios del municipio», agregan.

Asimismo apuntan que estos días buscarán reunirse con la asociación de comerciantes del municipio y con el equipo de gobierno (Cs, PP y Vox), para negociar la creación de estas plazas en otro punto de la localidad. «Cuando el interés público prevalece, el político desaparece», argumentan. No obstante, la posición de algunos propietarios se mantiene.

«Seguimos reclamando que el Ayuntamiento habilite los estacionamientos que faltan», responden cuando este medio les preguntó sobre la posible negociación. Pero, ¿cuál es la postura del Ayuntamiento? Un tercero en discordia que también confirma sus declaraciones.

«Nuestro objetivo es revertir la situación y cumplir con el proyecto que se autorizó en el pleno», subrayan. Además, afirman que dicho catálogo de protección no está aprobado. «No está en vigor, no se han culminado los trámites, los procesos de participación, ni las alegaciones», señalan. También agregan que la entrada de Santa Bárbara no es un vial catalogado como Patrimonio Paisajístico.